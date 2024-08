Djokovič má vytúžené zlato, vo finále zdolal Alcaraza

Srbský tenista Novak Djokovič ukazuje svoju zlatú medailu po víťazstve nad Španielom Carlosom Alcarazom vo finále mužskej tenisovej dvojhry na štadióne Roland Garros počas Letných olympijských hier 2024 v nedeľu 4. augusta 2024 v Paríži. Foto: TASR/AP

Španielsky tenista Carlos Alcaraz podáva bekhend Srbovi Novakovi Djokovičovi počas finále mužskej tenisovej dvojhry na štadióne Roland Garros počas Letných olympijských hier 2024 v nedeľu 4. augusta 2024 v Paríži. Foto: TASR/AP

tenis - muži - dvojhra - finále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Carlos Alcaraz (Šp.-2) 7:6 (3), 7:6 (2)

Paríž 4. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič získal na olympijskom turnaji v Paríži zlatú medailu vo dvojhre. V strhujúcom finále zdolal v pozícii nasadenej jednotky dvojku "pavúka" Španiela Carlosa Alcaraza 7:6 (3), 7:6 (2). Srb získal na antuke v areáli Roland Garros poslednú veľkú trofej, ktorá mu v bohatej zbierke úspechov chýbala.Djokovič mál spod piatich kruhov zatiaľ na konte iba bronz z dvojhry z OH 2008 v Pekingu. Pred troma rokmi mu turnaj v Tokiu nevyšiel, keď v semifinále dvojhry prehral s neskorším šampiónom Nemcom Alexandrom Zverevom a v dueli o 3. miesto so Španielom Pablom Carrenom-Bustom.Finálový duel sa od úvodných minút vyznačoval vysokou intenzitou, obaja aktéri predvádzali skvelý tenis. Alcaraz si v prvom sete vypracoval deväť brejkbalov, Djokovič však všetky odvrátil a vynútil si tajbrejk, v ktorom mal navrch. Od stavu 3:3 získal štyri body za sebou. Na Srbovi vôbec nebolo vidieť, že mal v priebehu turnaja problémy s operovaným kolenom, na dvorci sa skvele pohyboval.V druhom sete si obaja hráči s prehľadom držali podanie a tak rozhodnutie opäť padlo až v tajbrejku. Hneď na jeho začiatku Djokovič zvládol dlhú výmenu, získal minibrejk a po jeho potvrdení viedol 2:0. Alcaraz síce následne vyrovnal na 2:2, no Djokovič potom predviedol famózny víťazný forhend a opäť sa dostal do výhody. Srb už šancu na zisk vytúženého olympijského zlata z rúk nepustil. Za stavu 6:2 premenil po ďalšom forhendovom winneri hneď prvý mečbal a premohli ho veľké emócie, v očiach mal slzy šťastia.uviedol 37-ročný Djokovič počas slávnostného ceremoniálu.Alcaraz nenadviazal na triumf nad Djokovičom z tohtoročného Wimbledonu.zdôraznil 21-ročný Španiel po zisku striebra.