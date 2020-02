Djokovič zvládol turbulentné finále, teraz má ďalší veľký cieľ

Melbourne 3. februára (TASR) - Hoci Novak Djokovič až do nedele odohral 25 grandslamových finále, pričom v 16-tich uspel, doposiaľ žiadne neotočil zo stavu 1:2 na sety. Až tento rok na Australian Open srbský tenista túto štatistiku prelomil a Rakúšana Dominica Thiema zdolal po štvorhodinovej päťsetovej bitke 6:4, 4:6, 2:6, 6:3 a 6:4.



Djokovič prešiel turnajovým "pavúkom" bez väčších problémov až do finále, tam sa mu ale postavil do cesty odhodlaný a skvele hrajúci súper. Thiem hral s favoritom vyrovnanú partiu, na jej konci však premiérový grandslamový titul nezískal. Srb rozšíril svoju zbierku už na 17 trofejí z podujatí veľkej štvorky. "Bol to veľmi turbulentný zápas. Začal som výborne, hneď som prelomil súperov servis. Cítil som, že môžem ťažiť z toho, že som tu hral finále už veľakrát, kým pre môjho súpera bolo prvé," poodhalil svoje dojmy Djokovič, ktorý vybojoval už ôsmy titul v Melbourne. "Bol som na hrane prehry. Dominic je skvelý tenista, ktorý svoje údery, najmä z forhendu, hrá neuveriteľne tvrdo. Bol lepší hráč. Delil nás možno jeden úder, jeden bod. Mohlo sa to skončiť úplne inak," priznal Djokovič, ktorý sa v pondelok vrátil na čelo svetového rebríčka ATP, keď predstihol Španiela Rafaela Nadala.



Finále bolo plné emócií, najmä na strane Srba. Podľa viacerých zahraničných médií mal Djokovič zakričať do hľadiska smerom k fanúšikom, aby si "už konečne zavreli ústa". V druhom sete ho rozladil hlavný rozhodca, ktorý ho za stavu 4:4 dvakrát upozornil na prekročenie časového limitu pri servise. Podľa pravidiel stratil prvé podanie, následne celý gem a tiež druhý set. "Myslím si, že druhé napomenutie nebolo nutné. Nebolo za takých okolností a ešte od takého skúseného rozhodcu. Mal v tej situácii zareagovať lepšie. Také momenty menia zápasy. Bol to veľmi dôležitý gem. Druhý set vyhral súper, čo úplne zmenilo momentum zápasu," zdôraznil.



"Nole" je tretí hráč v histórii, ktorý triumfoval na tom istom grandslamovom turnaji minimálne osemkrát. Rogerovi Federerovi sa rovnaký kúsok podaril na tráve vo Wimbledone, Rafael Nadal vyhral antukový Roland Garros dvanásťkrát. "Bol to veľmi úspešný, ale dlhý mesiac v Austrálii. Cítim sa vyčerpaný. Asi nebudem schopný úplne pochopiť úspechy, ktoré som dosiahol, najmä na grandslamových turnajoch, pokiaľ neukončím kariéru. Intenzita sezóny, obzvlášť, pokiaľ ju hráte celú, vám nedovolí užiť si úspech v podobe grandslamovej trofeje. Už o pár týždňov budem hrať inde, v inej časti sveta. Som super šťastný a vďačný, ale zároveň asi nebudem schopný prejsť všetkými tými emóciami, pokiaľ nebudem mať nejaký čas na odpočinok," citovala Djokoviča agentúra DPA.



V počte grandslamových titulov sa priblížil k druhému Nadalovi, ktorý má na konte 19 trofeji z podujatí veľkej štvorky. Líder je Federer s 20 titulmi. "Grandslamové trofeje sú jeden z hlavných dôvodov, prečo ešte stále hrám a som odhodlaný podstúpiť celú tú záťaž. Samozrejme, snažím sa stať v tomto smere historickou jednotkou. To je môj ďalší veľký cieľ," dodal.