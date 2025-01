Djokoviča čaká vo štvrťfinále Alcaraz

muži - dvojhra - osemfinále:



Novak Djokovič (Srb.-7) - Jiří LEhečka (ČR-24) 6:3, 6:4, 7:6 (4),

Alexander Zverev (NEm.-2) - Ugo Humbert (Fr.-14) 6:1, 2:6, 6:3, 6:2,

Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Jack Draper (V. Brit.-15) 7:5, 6:1 - skreč,

Tommy Paul (USA-12) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:1, 6:1, 6:1

Melbourne 19. januára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz a Srb Novak Djokovič sa stretnú vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Alcaraz viedol V osemfinále v pozícii nasadenej trojky nad Britom Jackom Draperom 7:5, 6:1, keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie. Siedmy nasadený Djokovič, desaťnásobný melbournsky šampión, zdolal Čecha Jiřího Lehečku 6:3, 6:4, 7:6 (4).Alcaraza mrzelo, že nedeľňajší duel s pätnástym nasadeným Draperom sa v aréne Roda Lavera skončil predčasne.uviedol Alcaraz pre akreditované médiá.Djokovič postúpil do rekordného 61. grandslamového štvrťfinále, 15. na Australian Open, čím sa vyrovnal Švajčiarovi Rogerovi Federerovi. S Alcarazom má priaznivú bilanciu 4:3, naposledy nad ním zvíťazil vlani vo finále olympijského turnaja v Paríži.povedal Srb v pozápasovom interview.Druhý nasadený Nemec Alexander Zverev zvíťazil nad Francúzom Ugom Humbertom 6:1, 2:6, 6:3, 6:2. Vo štvrťfinále sa stretne s dvanástym nasadeným Američanom Tommym Paulom, ktorý v osemfinále deklasoval Alcarazovho krajana Alejandra Davidovicha Fokinu 6:1, 6:1, 6:1. Vo vzájomnej bilancii prehráva Zverev 0:2, no verí, že víťazstvo nad Humbertom bude preňho povzbudenie. "Ugo je neuveriteľný hráč, ktorý sa v uplynulom období veľmi zlepšil. O to viac ma teší, že som ho zdolal a postúpil do štvrťfinále," povedal Zverev, ktorý stále čaká na prvý grandslamový titul.