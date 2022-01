Odkaz srbského prezidenta Djokovičovi: Vo vlasti bude vždy vítaný

Belehrad 16. januára (TASR) - Štátni predstavitelia Srbska vyjadrili podporu tenistovi Novakovi Djokovičovi, ktorého deportovali z Austrálie. Líder svetového rebríčka plánoval štartovať na turnaji Australian Open a bojovať o rekordný 21. grandslamový titul v kariére, no v nedeľu neuspel s odvolaním voči zrušeniu víza a musel opustiť krajinu.



"Myslím si, že toto rozhodnutie je škandalózne," povedala srbská premiérka Ana Brnabičová pre agentúru AP v reakcii na udalosti v hostiteľskej krajine. "Som sklamaná a myslím si, že sa ukázalo, ako fungujú zákony v iných štátoch. Je pre mňa neuveriteľné, že v priebehu niekoľkých dní prišlo k dvom úplne opačným súdnym rozhodnutiam."



Za "Nolem" stojí aj tamojšia Srbská tenisová federácia, ktorá označila rozhodnutie súdu za politické: "Toto rozhodnutie ukrátilo všetkých o možnosť sledovať Novakov boj o desiaty titul na Australian Open a 21. grandslamový titul," uviedla federácia v oficiálnom vyhlásení.



Deportáciu označil za škandalóznu aj Srbský olympijský výbor. "Napriek tomuto škandalóznemu rozhodnutiu veríme, že Novak opäť vyšiel ako víťaz," uvádza sa v stanovisku.



Svetovej jednotke vyjadrila podporu aj jeho rodina. "Sme veľmi sklamaní z rozhodnutia federálneho súdu a zo skutočnosti, že Novak musí opustiť Austráliu," uviedla rodina vo vyhlásení: "Sú to ťažké chvíle, najmä pre Novaka. My ako jeho najbližšia rodina mu teraz musíme poskytnúť ešte väčšiu podporu ako kedykoľvek predtým. Veríme, že z tejto situácie vyjde silnejší a že čas ukáže, aký je veľký šampión a človek."



Djokovič opustil Austráliu v nedeľu neskoro večer miestneho času linkou do Dubaja. Zatiaľ nebolo jasné, či cestuje do rodnej krajiny, do španielskej Marbelly alebo do Monaka. Srbský prezident Aleksandar Vučič s ním podľa vlastných slov v nedeľu hovoril a odkázal mu "že sa nemôže dočkať jeho príchodu do Srbska, kde bude vždy vítaný." Verejne reagoval aj na kontroverzný verdikt: "Myslia si, že ponížili Djokoviča týmto zlým zaobchádzaním počas desiatich dní, ale ponížili sa sami. Djokovič sa môže vrátiť do svojej vlasti so vztýčenou hlavou."