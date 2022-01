Djokoviča držia v Austrálii na letisku, stráži ho polícia

Fanúšik srbského tenistu Novaka Djokoviča máva srbskou vlajkou na letisku v Melbourne v stredu 6. januára 2022. Foto: TASR/AP

Melbourne 5. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič síce dostal lekársku výnimku, no napokon možno nebude obhajovať titul na Australian Open. V stredu mal problémy pri prílete do Melbourne, kde zistili, že 20-násobný grandslamový šampión nemá správne vízum potrebné na vstup do krajiny. Stále ho tak držia na letisku, podľa agentúry AP ho strážia v uzavretej miestnosti.Nad účasťou Djokoviča na Australian Open visel dlho otáznik. Srb odmietal povedať, či je zaočkovaný proti koronavírusu, čo je podmienka hostiteľského štátu Viktória. Deväťnásobný šampión z Melbourne tvrdil, že informácia o očkovaní je jeho súkromná vec. V utorok prostredníctvom sociálnych sietí oznámil, že dostal zdravotnú výnimku a mieri do Melbourne, kde chce zabojovať o rekordný 21. grandslamový titul. Na to sa však ozval austrálsky premiér Scott Morrison, podľa ktorého Djokovičov štart na Australian Open ešte nie je hotová vec. O účasti na turnaji a udelení výnimky síce rozhodujú organizátori, ale vstup do krajiny musí odsúhlasiť federálna vláda. Tá je zodpovedná za opatrenia na hraniciach a víza. Rovnako ako všetci nezaočkovaní cestujúci, ktorí chcú na základe výnimky vstúpiť do Austrálie, musel Djokovič doložiť príslušné dokumenty po prílete imigračným úradníkom.Podľa austrálskych médií Djokovičov vstup do krajiny zdržali pre chybné víza. Ako informoval denník Herald, hraničná stráž zistila, že Djokovič sa snažil dostať do krajiny s typom víza, ktorý neumožňuje zdravotnú výnimku pre nezaočkovaných. Stráž následne zažiadala odsúhlasenie od vlády štátu Viktória, aby formálne umožnila Djokovičovi vstup do krajiny a schválila jeho žiadosť o vízum, ktoré by ho oprávňovalo k "práci" na Australian Open. Ministerka športu Jaala Pulfordová odmietla žiadosť podporiť.Djokovičovi síce umožnili vystúpiť z lietadla, ale následne ho podľa srbských médií zavreli do miestnosti na letisku.prezradil jeho otec Srdjan pre portál B92. Djokovičovi navyše zobrali mobil. Srbské médiá označili zaobchádzanie s tenistom ako "otrasné", situáciu opisujú akoPodľa austrálskeho denníka Age je otázne, či Djokovič predložil správny dokument, ktorý by dokazoval, že v uplynulých šiestich mesiacoch prekonal ochorenie COVID-19. Práve to malo byť dôvod na udelenie výnimky.Rozhodnutie je teraz v rukách federálnych úradov, presnejšie ministra pre imigráciu Alexa Hawkea. Jeho rozhodnutie môže údajne zrušiť všetky predošlé verdikty inštitúcií jednotlivých austrálskych štátov.