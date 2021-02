Djokoviča pribrzdilo zranenie: Neviem, či sa stihnem zotaviť

Melbourne 12. februára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič ukázal veľké odhodlanie v piatkovom zápase 3. kola na grandslamovom turnaji Australian Open. Duel s Američanom Taylorom Fritzom mal výborne rozbehnutý, keď viedol 2:0, no v treťom sete ho zradilo zdravie. Pre problémy s brušným svalstvom ho museli viackrát ošetrovať, prišiel o vedenie, no v rozhodujúcom dejstve s vypätím všetkých síl uspel a po štrnásty raz v kariére sa predstaví v osemfinále.



"Dokázal som potlačiť bolesť a vyhrať. Je to jeden z mojich najcennejších triumfov. Mentálne aj emočne sa teraz cítim skvelo. Ľudia presne nerozumejú tomu, čo sa v takýchto situáciách odohráva. Po prvom ošetrení som si myslel, že to po dvoch gemoch skrečujem. Nemohol som sa hýbať. Moja jediná šanca bola dobre podávať. V piatom sete som sa zlepšil a som hrdý na to, ako som to zvládol," povedal Djokovič.



Líder svetového rebríčka bojuje o deviaty titul v Melbourne, čím by sa stal iba druhým hráčom histórie s minimálne deviatimi trofejami z jedného grandslamového podujatia. V prvom kole "sfúkol" za 95 minút Francúza Jeremyho Chardyho, v druhom ho síce Američan Frances Tiafoe potrápil, ale dokázal zobrať Srbovi iba set. Teraz však Djokovič čelí dosiaľ najväčšiemu problému na turnaji - vlastnému zdraviu. Program Australian Open je neúprosný a už v nedeľu ho čaká zápas s turnajovou štrnástkou, Kanaďanom Milošom Raoničom. "Viem, že ide o trhlinu v svale, a neviem, či sa dokážem za menej ako dva dni zotaviť, alebo budem musieť odstúpiť," citoval Djokoviča web ATP.