Djokoviča v nedeľu korunovali ako koncoročnú jednotku: Zvláštna sezóna

Londýn 15. novembra (TASR) - Srbského tenistu Novaka Djokoviča v nedeľu pred štartom turnaja majstrov v Londýne slávnostne korunovali ako koncoročnú svetovú jednotku. Dokázal to už šiestykrát v kariére, čim vyrovnal rekord Američana Petea Samprasa.



"Som šťastný, ale mám zmiešané pocity. Bola to zvláštna sezóna, poznačená šesťmesačnou pauzou bez turnajov pre koronavírus. Veľa ľudí na svete prežíva v čase pandémie ťažké časy. Preto som vnútorne rozpoltený medzi šťastím a smútkom zo všetkého, čo sa okolo nás deje," povedal 33-ročný Djokovič, ktorý je historicky najstarším hráčom na poste koncoročnej svetovej jednotky. Predtým sa mu to podarilo aj v rokoch 2011, 2012, 2014, 2015 a 2018. Sampras ukončil sezónu ako jednotka v rokoch 1993 až 1998.



Djokovič dosiahol v pandémiou poznačenej sezóne bilanciu 39 víťazstiev a tri prehry, pripísal si štyri tituly vrátane triumfu na Australian Open, na Roland Garros prehral vo finále s Nadalom. Na US Open ho diskvalifikovali, keď vo frustrácii po prehratom geme trafil loptičkou čiarovú rozhodkyňu.



V pondelok nastúpi Djokovič v dueli základnej skupiny turnaja majstrov v londýnskej O2 aréne proti Argentínčanovi Diegovi Schwartzmanovi, pripomenula agentúra DPA.