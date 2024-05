Djokoviča zasiahla plastová fľaša z tribúny

Rím 10. mája (TASR) - Srbského tenistu Novaka Djokoviča zasiahla plastová fľaša od vody, keď opúšťal kurt po víťazstve 6:3, 6:1 nad Francúzom Corentinom Moutetom v 2. kole antukového turnaja ATP 1000 v Ríme.



Líder svetového rebríčka zostal v bolestiach ležať na zemi, keď ho fľaša zasiahla do hlavy, keď rozdával autogramy fanúšikom pri odchode z centrálneho dvorca na Foro Italico. Djokoviča potom z arény vyviedla ochranka, ktorá 24-násobného grandslamového víťaza kryla, kým sa dostal do útrob štadióna.



"Novaka nešťastnou náhodou zasiahla fľaša, keď rozdával autogramy. Dostal lekársku pomoc, opustil štadión a vrátil do svojho hotela. Jeho stav nie je dôvodom na obavy," uviedli organizátori vo vyhlásení podľa AP. Fanúšik sa nakláňal cez zábradlie, aby podal Djokovičovi zápisník na podpis a z batohu mu vypadla hliníková fľaša s vodou a zasiahla Srba.



Djokovič sa najbližšie stretne v 3. kole s Čiľanom Alejandrom Tabilom.