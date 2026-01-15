Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Djokoviča zrejme trápia zdravotné problémy, trénoval v slabom tempe

Na snímke Novak Djokovič. Foto: TASR/AP

„Nole“ sa údajne sa vyhýbal pohybom vo vyššom tempe a z jeho prejavu bola zrejmá obava zo začínajúcej bolesti.

Autor TASR
Melbourne 15. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič má pred prvým grandslamovým turnajom sezóny Australian Open pravdepodobne zdravotné problémy. Desaťnásobný víťaz turnaja v stredu trénoval s Rusom Daniilom Medvedevom a podľa španielskeho online magazínu Punto de Break sa prezentoval „veľmi nízkym tempom, ktoré bolo vzdialené od úrovne, akú predvádzajú elitní hráči.“

„Nole“ sa údajne sa vyhýbal pohybom vo vyššom tempe a z jeho prejavu bola zrejmá obava zo začínajúcej bolesti. Neskôr sa na kurt vrátil, no zdržal sa na ňom iba 12 minút. Odišiel z neho pre bolesti krku po tom, čo si vyskúšal niekoľko jednoduchých podaní s nízkou intenzitou.
