Djokovičov otec pózoval s priaznivcami Putina

Melbourne 26. januára (TASR) - Srdjan Djokovič, otec srbského tenistu Novaka Djokoviča, pózoval na grandslamovom turnaji Australian Open s priaznivcami ruského prezidenta Vladimira Putina. Internetom kolujú zábery, kde vidno Djokoviča staršieho, ako stojí vedľa muža, ktorý drží ruskú vlajku a má oblečené tričko s potlačou vojnového symbolu Z.



Po stredajšom štvrťfinálovom víťazstve Novaka Djokoviča nad Rusom Andrejom Rubľovom došlo k viacerým proruským prejavom. Skupina fanúšikov v srbských farbách vyvesila pred Arénou Roda Lavera ruskú vlajku s podobizňou Putina. Niektorí skandovali na podporu Ruska a okolo pliec mali omotanú srbskú vlajku. Ruské a bieloruské vlajky sú pritom v Melbourne Parku zakázané. "Malá skupina ľudí vyvesila večer po zápase nevhodné vlajky a symboly. Vyhrážali sa členom bezpečnostnej služby, po čom ich vyviedli z areálu. Hráčom a ich tímom sme pripomenuli pravidlá podujatia týkajúce sa vlajok a symbolov," reagoval Austrálsky tenisový zväz.



Na proruskom austrálskom účte na platforme YouTube bolo neskôr zverejnené video, na ktorom vidno Srdjana Djokoviča vedľa muža držiaceho ruskú vlajku s podobizňou Putina. "Otec Novaka Djokoviča urobil odvážne politické vyhlásenie," píše sa v titulku. Srbskí tenisoví reportéri potvrdili, že išlo o otca Novaka Djokoviča. Podľa austrálskeho denníka The Age mal Djokovič po srbsky povedať: "Nech žije Rusko."



Prevádzkovateľ účtu Simeon Bojkov vyzval ruských priaznivcov, aby nabehli do Melbourne Parku protestujúc proti zákazu vlajok a symbolov. "Teraz ide o česť a dôstojnosť. Toto je útok na česť a dôstojnosť. Toto nemá nič spoločné s vojnou. Ruskému impériu zakázali vlajku. Tennis Australia, hádajte čo? Veľa šťastia, keď impérium vráti úder," uviedol vo videoodkaze.



Organizátor turnaja Tennis Australia vo štvrtok vyhlásil, že bude pokračovať na presadzovaní pravidiel vstupu do Melbourne Parku bez toho, aby priamo riešil incident s Djokovičovým otcom. Tím Novaka Djokoviča sa zatiaľ k incidentu nevyjadril. Od minuloročnej invázie Ruska na Ukrajinu ruskí a bieloruskí hráči súťažia pod neutrálnou bielou vlajkou, tak je to aj v prípade Australian Open. Informácie priniesla agentúra AFP.