Djokovičov víťazný návrat, Tabila zdolal prvýkrát v kariére
Tridsaťosemročný Djokovič, ktorý predtým naposledy štartoval na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji, zdolal o dekádu mladšieho Tabila vôbec prvýkrát v kariére.
Atény 4. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa po trojtýždňovej pauze víťazne vrátil na súťažné kurty. Najvyššie nasadený hráč si v 2. kole dvojhry na halovom turnaji ATP v Aténach poradil s Čiľanom Alejandrom Tabilom v dvoch setoch 7:6 (3), 6:1 a postúpil do štvrťfinále. V úvodnom kole mal voľný žreb.
Tridsaťosemročný Djokovič, ktorý predtým naposledy štartoval na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji, zdolal o dekádu mladšieho Tabila vôbec prvýkrát v kariére. V predošlých dvoch vzájomných zápasoch s momentálne 89. hráčom svetového rebríčka ťahal za kratší koniec. Čiľan pokoril svetovú päťku vlani v Ríme i tento rok v apríli v Monte Carle. Djokovič postúpil do svojho 225. štvrťfinále na okruhu ATP.
„Hrať proti Tabilovi, nad ktorým som teraz nikdy nevyhral, bolo náročné, bol som pod väčším tlakom než v iných zápasoch. Snažil som sa čerpať energiu z publika, v Aténach sa skutočne cítim ako doma. Grécko som vždy miloval, pred pár mesiacmi som tu bol s mojou rodinou. Srbi milujú Grécko, to je isté, z historickej, kultúrnej i náboženskej stránky máme veľa spoločného. Atény sú v mojom srdci, o tom niet pochýb,“ uviedol podľa AFP Djokovič, ktorý sa v boji o semifinále stretne s víťazom duelu medzi Portugalčanom Nunom Borgesom a americkým kvalifikantom Eliotom Spizzirrim.
Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión zároveň potvrdil svoju účasť na budúcotýždňovom turnaji majstrov v Turíne. Vlani toto podujatie vynechal.
