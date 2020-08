Djokovičova organizácia PTPA nenašla podporu u Federera ani Nadala

New York 30. augusta (TASR) - Zámer srbského tenistu vytvoriť novú hráčsku organizáciu the Professional Tennis Players Association (PTPA) sa nestretlo s pochopením jeho kolegov. Proti sa vyslovili Roger Federer, Rafael Nadal aj ďalší členovia hráčskej rady ATP, ktorej súčasťou bol doteraz aj Djokovič. Ten počas tohto týždňa informoval o svojej rezignácii a spoločne s Kanaďanom Vasekom Pospisilom založili PTPA.



Ich cieľom nie je nahradiť ATP, či vytvoriť akési odbory, no podľa ich slov chcú zjednotiť všetkých hráčov a zvýšiť ich vplyv na dianie v tenie. "Teraz nie je čas na rozdeľovanie, ale ešte väčšiu spoluprácu," reagovali v spoločnom stanovisku, pod ktoré sa podpísali aj Federer s Nadalom, ATP, WTA i organizátori grandslamových turnajov.



Djokovič priznal, že by rád privítal na svojej strane mená ako Federer a Nadal, ale rešpektuje ich odlišný postoj: "Samozrejme, chceli by sme ich mať na palube, ale rozumiem im. Naozaj chápem, že majú iný názor, keď si myslia, že nie je správny čas." Informovala o tom agentúra AP.