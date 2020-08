Djokvovič na ceste do finále turnaja ATP v New Yorku

dvojhra - semifinále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Roberto Bautista-Agut (Šp.-8) 4:6, 6:4, 7:6 (0), Miloš Raonič (Kan.) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-4) 7:6 (5), 6:3

New York 29. augusta (TASR) - SSrbský tenista Novak Djokovič pokračuje v tejto sezóne vo víťaznom ťažení. Na turnaji ATP v New Yorku dosiahol v piatok 22. triumf za sebou, keď zdolal Španiela Roberta Bautistu-Aguta 4:6, 6:4, 7:6 (0) a zabojuje o svoj druhý titul na podujatí Western & Southern Open, ktoré sa tradične koná v Cincinnati, ale pre pandémiu koronavírusu ho tentoraz presunuli do Flushing Meadows.Štvrtý nasadený Bautista-Agut nedal lídrovi svetového rebríčka nič zadarmo a hneď v úvode mu zobral prvý set na turnaji. A Djokovič nebol ďaleko od prehry, hoci v treťom sete viedol 5:2. Potom sa však prejavila jeho nepohoda, súpera nechal vyrovnať a v jedenástej hre stratil podanie. Ale ani Španiel sa na svojom podaní nevyznamenal. Vedenie 6:5 premárnil a v tajbrejku zlyhal úplne, keď nezískal ani bod. "Bol to divný zápas, ak mám byť úprimný, ani neviem, ako som vyhral. Súper bol lepší. Necítil som sa dobre fyzicky a ani hra mi nešla podľa predstáv. Napokon som to však nejako ustál," povedal Djokovič podľa webu ATP.Bautistovi-Agutovi to na tvrdom povrchu proti srbskému tenistovi ide, keď vyhral predchádzajúce tri vzájomné zápasy. Z ukončenia série si však nerobil ťažkú hlavu: "Djokovič má v zbierke aspoň dve trofeje z každého podujatia Masters 1000 okrem Western & Southern Open, ktoré prvý a dosiaľ poslednýkrát vyhral pred dvoma rokmi. O druhý "zárez" a vyrovnanie rekordu Rafaela Nadala v počte titulov na Masters 1000 (35) zabojuje proti Milošovi Raoničovi. Kanaďan zdolal v semifinále Gréka Stefanosa Tsitsipasa. Kanaďan sa pokúsi získať prvý titul na turnaji série Masters 1000 v kariére. "" uviedol Djokovič na margo finálového súpera, ktorého zdolal v každom z predchádzajúcich desiatich stretnutí.