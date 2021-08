Djurajev získal zlato do 109 kg v olympijskom rekorde

Vzpieranie muži, do 109 kg:



1. Akbar Djurajev (Uzb.) 430 kg (OR) (trh 193 kg + nadhod 237 kg (OR))

2. Simon Martirosjan (Arm.) 423 kg (195 (OR) + 228)

3. Arturs Plesnieks (Lot.) 410 kg (180 + 230)

4. Timur Nanijev (ROC) 409 kg (188 + 221)

5. Hristo Hristov (Bulh.) 408 kg (189 + 219)

6. Yunseong Jim (Kór.) 400 kg (180 + 220)

7. Arkadiusz Michalski (Poľ.) 391 kg (175 + 216)

8. Wesley Kitts (USA) 390 kg (177 + 213).



Tokio 3. augusta (TASR) - Reprezentant Uzbekistanu Akbar Djurajev získal zlatú medailu vo vzpieraní do 109 kg na OH v Tokiu. V dvojboji dosiahol súčet 430 kg, čím vytvoril olympijský rekord. Strieborný Armén Simon Martirosjan zaostal o 17 kg, bronz získal Lotyš Arturs Plesnieks po dvojboji 410 kg.Pre 21-ročného Djurajeva ide o najväčší úspech v doterajšej kariére, v ktorej nadviazal na titul z juniorských MS v roku 2019. V Tokiu vytvoril olympijský rekord nielen rekord v dvojboji, ale aj v nadhode, v ktorom zvládol 237 kg. O rekordný zápis sa postaral aj strieborný Martirosjan, ktorý v trhu dostal nad hlavu 195 kg.