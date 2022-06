DK SFZ neudelila tresty za nevhodné prejavy po skončení Fortuna ligy

Bratislava 3. júna (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa na svojom štvrtkovom zasadnutí zaoberala okrem iného aj nevhodnými prejavmi vulgárnej povahy, ktorých sa v rámci osláv po ukončení súťažného ročníka 2021/2022 dopustili Martin Škrtel, Ivan Kmotrík ml. a hráči MFK Ružomberok. Žiadne sankcie však neudelila.



"Po zvážení všetkých skutočností, na základe ktorých došlo k predmetným previneniam, ďalej vyjadrení zainteresovaných osôb, ktoré svoje konanie oľutovali, resp. ospravedlnili sa zaň, ako aj po vyhodnotení celkovej závažnosti daných prejavov, dospela DK SFZ k záveru, že na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania postačí v týchto prípadoch samotné prejednanie spáchaných previnení a uloženie disciplinárnej sankcie nie je potrebné a účelné. Myslíme si, že zdravá futbalová rivalita medzi klubmi je vo futbalovom prostredí nevyhnutná a žiaduca, no v žiadnom prípade by v jej prejavoch nemali absentovať základné pravidlá slušnosti, etiky a rešpektu voči súperovi, najmä pokiaľ ide o osoby, ktoré by mali byť vzorom nielen pre fanúšikov svojich klubov ale aj pre futbalovú mládež," píše sa v komuniké, ktoré zverejnil portál futbalsfz.sk.