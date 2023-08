DK SFZ potrestala DAC podmienečným uzatvorením sektorov

Bratislava 11. augusta (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) udelila tímu Niké Ligy FK DAC 1904 Dunajská Streda podmienečný trest uzatvorenia sektorov B1, B2, B3 a B4 na štadióne a pokutu 1500 eur. Dôvodom je správanie sa priaznivcov počas stretnutia 2. kola proti FC Košice, ktoré vyhodnotila ako hrubé a nešportové. Podmienka trvá do 31. decembra 2023.



DK SFZ informovala o svojom rozhodnutí na oficiálnej stránke. "DK SFZ sa na svojom zasadnutí dňa 10. augusta 2023 venovala tzv. choreu fanúšikov FK DAC 1904 Dunajská Streda, na ktorom bol prečiarknutý slovenský názov mesta Košice. Ten bol nahradený maďarským pomenovaním, a to za súčasného použitia dymovníc vo farbách maďarskej vlajky. DK SFZ uvedené choreo vyhodnotila ako prejav provokatívneho charakteru, ktorý svojim charakterom výrazne prekračuje hranice dovolenej prezentácie podpory svojho klubu. DK SFZ v rámci svojej rozhodovacej činnosti rešpektuje všetky prejavy fanúšikov FK DAC 1904 Dunajská Streda realizované na podklade práva na slobodu prejavu národnostných menšín uvedomujúc si pritom, že fanúšikovia považujú svoj klub z istej časti za reprezentanta maďarskej menšiny na Slovensku vo futbalovom prostredí. Tieto prejavy však nemôžu zasahovať do práv ostatných skupín obyvateľstva. V prípade chorea zo stretnutia s FC Košice išlo o výrazne provokatívny prejav nesúci v sebe prvky šovinizmu a arogancie voči obyvateľom slovenskej národnosti, ktoré DK SFZ vyhodnotila ako porušenie Disciplinárneho poriadku SFZ. Rovnako ako doteraz, aj naďalej bude DK SFZ individuálne vyhodnocovať každé prejavy fanúšikov, ktoré by mohli byť spôsobilé vyvolať výrazne negatívne následky v spoločnosti, ako tomu bolo aj v tomto prípade," uvádza sa v správe disciplinárnej komisie na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu.



"DK SFZ poukazuje na svoje stanovisko zo dňa 11. mája 2023, v ktorom opakovane upozornila futbalové kluby, že ak uložené sankcie v podobe finančných pokút neodradia fanúšikov od neustále opakujúceho sa urážlivého správania, DK SFZ bude pri svojom rozhodovaní pravidelne aplikovať aj menej ´profutbalové riešenia´, v rámci ktorých pristúpi k uzatváraniu sektorov, či štadiónov, k čomu doteraz zo strany DK SFZ prišlo len ojedinele a výnimočne. Uvedené stanovisko bolo zopakované zo strany vedenia DK SFZ klubom a ÚLK aj na spoločnom stretnutí pred začiatkom aktuálnej sezóny. Žiaľ, je nutné konštatovať, že v oboch doterajších kolách došlo k takýmto neakceptovateľným prejavom a preto DK SFZ pristúpila k podmienečným zatvoreniam štadiónu (FK Košice) či jednotlivých sektorov (DAC)," uviedla DK.