DL: V Zürichu tri výkony roka, Lyles vzal Boltovi rekord mítingu

Finále Diamantovej ligy v Zürichu - výsledky:



Muži



100 m: 1. Trayvon Bromell (USA) 9,94 s, 2. Yohan Blake 10,05, 3. Aaron Brown 10,06



200 m: 1. Noah Lyles (USA) 19,52 s, 2. Aaron Brown (Kan.) 20,02, 3. Alexander Ogando (Dom. rep.) 20,02



400 m: 1. Kirani James (Grenada) 44,26 s, 2. Bryce Deadmon 44,47, 3. Vernon Norwood (obaja USA) 44,66



800 m: 1. Emmanuel Kipkurui Korir (Keňa) 1:43,26 min - svetový výkon roka, 2. Marco Arop (Kan.) 1:43,38, 3. Jake Wightman 1:44,10



1500 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:29,02 min - svetový výkon roka, 2. Timothy Cheruiyot (Keňa) 3:30,27, 3. Oliver Hoare (Austr.) 3:30,59



110 m prek.: 1. Grant Holloway (USA) 13,02 s, 2. Rasheed Broadbell 13,06, 3. Hansle Parchment (obaja Jam.) 13,26



400 m prek.: 1. Alison dos Santos (Br.) 46,98 s, 2. Khallifah Rosser 47,76, 3. CJ Allen (obaja USA) 48,21



3000 m prek.: 1. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:07,67 min, 2. Getnet Wale (Et.) 8:08,56, 3. Abraham Kibiwot (Keňa) 8:08,61



diaľka: 1. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 842 cm, 2. Marquis Dendy (USA) 818, 3. Maykel Masso (Kuba) 805



trojskok: 1. Andy Diaz (Kuba) 17,70 m, 2. Pedro Pablo Pichardo (Portug.) 17,63, 3. Jordan Diaz (Kuba) 17,60



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 607 cm, 2. Sondre Guttormsen (Nór.) 586, 3. Christopher Nilsen (USA) 581



disk: 1. Kristjan Čeh (Slovin.) 67,10 m, 2. Lukas Weisshaidinger (Rak.) 65,70, 3. Andrius Gudžius (Litva) 65,28



oštep: 1. Níradž Čopra (India) 88,44 m, 2. Jakub Vadlejch (ČR) 86,94, 3. Julian Weber (Nem.) 83,73







Ženy



100 m: 1. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová 10,65 s, 2. Shericka Jacksonová (obe Jam.) 10,81, 3. Marie-Josée Ta Louová (Pobr. Slon.) 10,91



200 m: 1. Shericka Jacksonová (Jam.) 21,80 s, 2. Gabrielle Thomasová 22,38, 3. Tamara Clarková (obe USA) 22,42



400 m: 1. Marileidy Paulinová 48,99 s - svetový výkon roka, 2. Fiordaliza Cofilová (obe Dom. rep.) 49,93, 3. Sada Williamsová (Barbados) 49,98



800 m: 1. Mary Moraaová (Keňa) 1:57,63 min, 2. Natoya Gouleová (Jam.) 1:57,85, 3. Sage Hurtová (USA) 1:58,47



100 m prek.: 1. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,29 s, 2. Tia Jonesová (USA) 12,40, 3. Britany Andersonová (Jam.) 12,42



1500 m: 1. Faith Kipyegonová (Keňa) 4:00,44, 2. Ciara Mageeanová (Ír.) 4:01,68, 3. Freweyni Hailuová (Et.) 4:01,73



400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 53,03 s, 2. Gianna Woodruffová (Panama) 53,72, 3. Janieve Russellová (Jam.) 53,77



3000 m prek.: 1. Werkuha Getachewová (Et.) 9:03,57 min, 2. Winfred Mutile Yaviová (Bahrajn) 9:04,47, 3. Faith Cherotichová (Keňa) 9:06,14



diaľka: 1. Ivana Vuletová (Srb.) 697 cm, 2. Khaddi Sagniová (Švéd.) 655, 3. Quanesha Burksová (USA) 654



trojskok: 1. Yulimar Rojasová (Ven.) 15,28 m, 2. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,96, 3. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,85



výška: 1. Jaroslava Mahučichová 203 cm, 2. Iryna Geraščenková (obe Ukr.) 194, 3. Nicola Olyslagersová (Austr.) 194



disk: 1. Valarie Allmanová (USA) 67,77 m, 2. Sandra Perkovičová (Chorv.) 67,31, 3. Liliana Caová (Portug.) 63,34



oštep: 1. Kara Wingerová (USA) 64,98 m, 2. Kelsey-Lee Barberová (Austr.) 63,72, 3. Haruka Kitagučiová (Jap.) 63,56



Zürich 8. septembra (TASR) - Nórsky bežec Jakob Ingebrigtsen vylepšil vo finále atletickej Diamantovej ligy svetový výkon roka, keď v Zürichu zvíťazil na trati 1500 m v čase 3:29,02 min. Svoj tohtoročný čas z Lausanne prekonal o tri stotiny sekundy. O najlepšie výkony sezóny sa postarali aj reprezentantka Dominikánskej republiky Marileidy Paulinová na štvorstovke a Keňan Emmanuel Kipkurui Korir na 800 m.Strieborná z tohtoročných MS v Eugene na 400 m Paulinová prvýkrát v kariére zabehla pod 49 sekúnd a to o stotinu sekundy. Úradujúci svetový i olympijský šampión Korir ukázal, že formu si udržal až do záveru sezóny a výkon roka vylepšil na 1:43,26 min.Kvalitným časom sa prezentoval aj Američan Noah Lyles v behu na 200 m. Výkonom 19,52 s vzal rekord mítingu Usainovi Boltovi, ktorý v Zürichu zabehol v roku 2012 19,66 s. Švéd Armand Duplantis opäť demonštroval, že v skoku o žrdi momentálne nemá konkurenciu. V súťaži dominoval, keď na druhý pokus prekonal latku vo výške 607 cm a o centimeter vylepšil svoj vlastný rekord mítingu spred roka. O svetový rekord sa následne už nepokúšal.Stovku mužov vyhral Američan Trayvon Bromell. Bronzový z MS v Eugene sa ako jediný dostal pod desať sekúnd (9,94). Najkratší šprint žien ovládla úradujúca majsterka sveta Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Jamajčanka výkonom 10,65 s vyrovnala rekord mítingu, ktorý držala od minulého roka jej krajanka Elaine Thompsonová-Herahová.Svetová šampiónka na krátkych prekážkach Tobi Amusanová z Nigérie si udržala výbornú formu až do záveru sezóny a výkonom 12,29 s vylepšila po 22 rokoch rekord mítingu. Jeho doterajšou držiteľkou bola Američanka Gail Deversová, ktorá v roku 2000 zabehla 12,39.Úradujúci majster sveta v trojskoku Pedro Pablo Pichardo reprezentujúci Portugalsko sa musel skloniť pred umením iného rodáka z Kuby. Andy Diaz si vylepšil osobný rekord na 17,70 m a zvíťazil.