Dlh Manchestru United vzrástol o 55 percent

Manchester 19. novembra (TASR) - Dlh anglického futbalového klubu Manchester United vzrástol o vyše 55 percent. Podpísal sa pod to najmä nákup nových posíl. Pred začiatkom sezóny prišli na Old Trafford Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka a Daniel James, na prestupy minulo vedenie klubu 140 miliónov libier.



Podľa newyorskej burzy cenných papierov by sa príjmy v sezóne 2019/2020 mali pohybovať medzi 560-580 miliónmi libier. Manchestru United sa nepodarilo kvalifikovať do Ligy majstrov a prišiel tak o prémie i výnosy z predaja televíznych práv. Informovala o tom agentúra AP.