Dlhoročný obranca Dortmundu Schmelzer končí kariéru

Berlín 13. mája (TASR) - Nemecký futbalista Marcel Schmelzer po tejto sezóne definitívne ukončí svoju kariéru. Dlhoročný obranca Borussie Dortmund o tom informoval prostredníctvom sociálnej siete Instagram.



"Uplynulé dva roky som sa boril so zdravotnými problémami, ktoré mi neumožnili hrať. V tomto kontexte sa chcem poďakovať klubu za podporu a za to, že mi umožnil špičkovú lekársku starostlivosť. Neviem, čo bude ďalej, ale teším sa na nové výzvy," napísal 34-ročný Schmelzer, ktorý odohral za "žlto-čiernych" od roku 2008 celkovo takmer 370 zápasov. Naposledy sa však na trávniku objavil pred takmer dvoma rokmi, 17. júna 2020 v ligovom zápase s Mainzom. Za jeho absenciou boli vážne problémy s kolenom.



S Borussiou získal dvakrát majstrovský titul (2011, 2012) a trikrát sa tešil z triumfu v Nemeckom pohári (2012, 2017, 2021), šestnásťkrát nastúpil za národný tím. V roku 2009 vyhral s nemeckou reprezentáciou do 21 rokov majstrovstvá Európy.