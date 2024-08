Dlhoročný šéf afrického futbalu Issa Hayatou zomrel vo veku 77 rokov

Yaoundé 8. augusta (TASR) - Bývalý dlhoročný šéf afrického futbalu Issa Hayatou zomrel vo štvrtok po dlhej chorobe vo veku 77 rokov, deň pred svojimi narodeninami. Kamerunský funkcionár bol na čele Konfederácie afrického futbalu (CAF) v období 1988 až 2017, pôsobil aj ako zastupujúci prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) počas korupčnej kauzy od októbra 2015 do februára 2016.



Hayatou sa stiahol z futbalového diania v roku 2017, keď po 29-tich rokoch skončil vo funkcii prezidenta CAF. Bol aj člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v rokoch 2001-2016, potom sa stal jeho čestným členom. V roku 2002 neúspešne kandidoval na post prezidenta FIFA, no neuspel v súboji so Seppom Blatterom. Práve toho v roku 2015 dočasne nahradil vo funkcii, keď Blattera suspendovali po korupčnom škandále. Dlhodobo pôsobil ako viceprezident FIFA. Informovala agentúra Reuters.