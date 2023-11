Dmowski zariadil hetrikom triumf Popradu

Poprad 25. novembra (TASR) - Americký hokejista Ryan Dmowski pomohol štyrmi bodmi k triumfu Popradu v piatkovom zápase 20. kola Tipos extraligy proti Slovanu Bratislava. Útočník prvej formácie pomohol hetrikom a asistenciou k víťazstvu 5:2 a "kamzíci" sa posunuli v tabuľke na 9. miesto, práve pred svojho súpera.



"Nevedel som, že mi pripísali asistenciu na náš druhý gól. To je pre mňa novinka. Bol to tímový výkon. Nedokázal by som sa presadiť bez tvrdej práce všetkých mojich spoluhráčov. Podľa mňa rozhodla hra v nerovnovážnom stave," uviedol Dmowski, ktorý v 14 zápasoch získal 21 bodov (8+13) a je najproduktívnejším hráčom tímu. Americký útočník sa najprv presadil v 52. minúte, keď využil presilovú hru. O 18 sekúnd neskôr skóroval po chybe brankára Jareda Coreaua a v závere skompletizoval hetrik strelou do prázdnej brány. "Som veľmi spokojný s mojím výkonom. Opäť sa však chcem poďakovať spoluhráčom, bol to skvelý zápas. Možno dva hetriky som dal v minulej sezóne, tento je asi môj tretí alebo štvrtý v kariére." Jeho výkon pochválil aj tréner Todd Bjorkstrand: "Štyri body je ťažké získať v akejkoľvek lige. Potrebovali sme to a bol to jeho zápas. Najdôležitejšie však bolo pre nás zvíťaziť."



Popradčanom patrí v tabuľke až deviate miesto, no na domácom ľade sa im darí. Bodovali v ôsmich z desiatich duelov a uplynulé štyri vyhrali. "Diváci boli skvelí. Ak príde toľko ľudí, sú našim šiestym hráčom na ľade a pomáha nám to aj počas zápasu," konštatoval Dmowski. Piatkový duel sledovalo na tribúnach 3176, čo bola najvyššia návšteva Popradu v tejto sezóne. Triumf potešil aj kormidelníka domácich: "Som veľmi rád za víťazstvo. Oba tímy mali veľa vylúčených. My sme sa sústredili na presilovky a dokázali sme ich využiť. Podarilo sa nám zvládnuť aj oslabenia a uspieť. Páčilo sa mi, ako tím zareagoval na stav 2:2. Bol to kvalitný výkon z našej strany."



Slovan nenadviazal na hladký triumf z Banskou Bystricou (6:1) a prehral tretí duel na ľade súpera v rade. Z uplynulých piatich duelov neuspel až v štyroch a klesol na 10. priečku. "Zápas rozhodli naše zbytočné vylúčenia. V tretej tretine sme z toho inkasovali góly. Stáva sa nám to príliš často a v tomto stretnutí to rozhodlo. Samozrejme aj naša slabá efektivita v presilovkách," povedal asistent trénera hostí Rudolf Jendek na pozápasovej tlačovej konferencii. Slovan v oslabeniach inkasoval až štyrikrát a gól na 2:5 inkasoval do prázdnej bránky.



V drese "belasých" strelil oba presné zásahy Roman Žitný. Dvadsaťšesťročný útočník po prestupe z Banskej Bystrice zaznamenal svoje prvé góly za tím. "Potešia, ale oveľa viac by som sa tešil, keby sme vyhrali. Ťažko sa to dá hodnotiť. Mali sme veľa vylúčených. Takto sa nedá uspieť v zápasoch a stále je to rovnaké. Musíme na tom popracovať, pretože v hre 5 na 5 sme silní na puku. V oslabeniach dostávame góly a je to zbytočné, strácame body," uviedol Žitný.



Popradčania sa v nedeľu predstavia na ľade Zvolena. Slovan čaká domáci duel proti Novým Zámkom.