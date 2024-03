Dmowski zariadil triumf Popradu, Stavjaňa: Jeden gól je málo

Poprad 20. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad potvrdili v prvom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy pozíciu favorita a na domácom ľade zdolali HK Nitra 3:1. Dôležitý prvý bod v sérii zariadil americký útočník Ryan Dmowski, ktorý strelil dva góly a vypracoval ďalšie šance pre svojich spoluhráčov. Tréner hostí Antonín Stavjaňa priznal, že jeho tím začal hrať až od polovice duelu a jeden gól je na úspech málo.



"Kamzíkom" napriek dlhej prestávke vyšiel úvod, ktorý poznačilo prasknuté plexisklo a dlhšia prestávka. Počas 67 sekúnd zaznamenali dva presné zásahy. Najprv Andrew Calof našiel pred bránkou osamoteného Petera Batesa a presilovú hru využil Dmowski. "Začiatok prvej tretiny sme mali dobrý, no v druhej bola Nitra dôraznejšia. Ani v tretej nebol náš výkon kvalitný, ale tešíme sa z víťazstva. Máme prvý bod a pozeráme sa už na štvrtok," uviedol kapitán a obranca Daniel Brejčák a zdôraznil, čo treba zlepšiť: "Musíme hrať celých 60 minút náš hokej. Potrebujeme zlepšiť presilovky, pretože sme mohli odskočiť a vytvoriť si náskok. Musíme v nich strieľať a niečo tam padne. Našťastie sme boli dobrí v oslabeniach a ubránili ich. Rovnako aj fyzická hra, ktorá môže platiť na súpera."



Dmowski potvrdil povesť najlepšieho strelca základnej časti a v závere upokojil tím gólom do prázdnej brány: "Je to súčasť mojej hry a také DNA. Budem sa snažiť pomôcť svojmu tímu aj naďalej. Robiť najlepšie, čo viem a hrať jednoducho." Stretnutie prinieslo aj veľa súbojov a tímy si zahrali dosť početných výhod. "To patrí k play off. Vedeli sme, že budú hrať takto. Myslím si, že ak hráme fyzicky, tak práve vtedy predvádza náš tím najlepší výkon," doplnil 29-ročný krídelník prvej formácie.



Napriek triumfu nebol spokojný ani asistent trénera domácich Ján Šimko: "Prvých 30 minút spĺňal náš výkon požiadavky a predstavy, s ktorými sme chceli vstúpiť do zápasu. Ujali sme sa vedenia, mali sme šance na zvýšenie vedenia, ale nevyužili sme ich. Brankári boli v tomto stretnutí dôležití, Adam (brankár Vay) nás výrazne podržal. Dôležité bolo, že sme ustáli záver a dotiahli to do prvého víťazstva."



V drese Nitry sa presadil len Róber Bačo, ktorý v 46. minúte ešte dostal svoje mužstvo späť do hry, ale vyrovnať sa tímu už nepodarilo. "Nevyšiel nám začiatok, ale v druhej a tretej tretiny sme boli lepší. Musíme hrať jednoducho, dávať všetko do brány a premieňať šance," povedal a vyjadril sa aj k fyzickej hre: "Patrí to k play off. Hokej je drsný a mojou úlohou je prezentovať sa takýmto štýlom."



Hostia už po druhom inkasovanom góle pristúpili k zmene v bránkovisku, keď Libor Kašík nahradil Samiho Aittokallia. Český brankár zlikvidoval všetkých 24 striel súpera. "Výmena brankárov je vždy impulz. Dostali sme dva rýchle góly a chceli sme urobiť zmenu," uviedol Stavjaňa a vrátil sa ešte k duelu: "Domáci začali nátlakom a veľmi im pomohol prvý presný zásah. Z môjho pohľadu sme začali hrať až v druhej polovici duelu, keď sme boli odvážnejší aj v ofenzíve. Po góle sme ich dostali pod tlak, ale jeden presný zásah na úspech v Poprade je málo." Kormidelník hostí neprezradil, kto dostane šancu v bránke v druhom zápase série, ktorý je na programe vo štvrtok o 18.00 h opäť v Poprade.