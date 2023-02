Dnes je na programe 21. kolo Fortuna ligy

MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (1:0)

Góly: 20. Rymarenko, 51. Balič. Rozhodovali: Kráľovič – Hancko, Bednár, ŽK: Pavišič (L. Mikuláš).

Banská Bystrica: Hruška – Migaľa (35. Slávik), Gorosito, Willwéber, Záhumenský (90. Franko) – Richtárech, B. Ľupták (90. Hanes) – Rymarenko (90. Köröš), Balič (78. Káčerík), Polievka – Pišoja

Liptovský Mikuláš: Polaček – Popovič, Tumma, Spychka, Nečas – Gerát – Laura (56. Voško), Pavišič, Steinhübel (56. T. Staš) – Dedič, Jendrišek (56. Gaži)

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:1)

Góly: 53. Križan (vl.) - 25. Weiss. Rozhodovali: Očenáš - Hrmo, Kmec, ŽK: Mondek, Ikugar - Kašia, Kankava.

Z. Moravce: Lukáč - Suľa, Pintér, Šuvalija (46. Duga), Čonka - Sloboda, Bednár (72. Toml) - Almeida (83. Čerepkai), Ďubek (69. Pinte), Mondek (82. Múdry) - Ikugar

Slovan: Chovan - Green, Kašia (90.+5 de Marco), Križan, Lovat (90. Lichý) - Kucka, Kankava - Čavrič (77. da Silva), Weiss (72. Barseghjan), Čakvetadze - Abubakari (78. Zuberu)



FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Skalica 2:1 (0:1)



Góly: 66. Černek (vlastný), 85. Brunetti - 33. Fábry. Rozhodovali: Gemzický – Poláček, Straka, ŽK: Ramadán, Nebyla - Černek, Hollý, ČK: 84. Černek (Skalica), 4458 divákov.

Dunajská Streda: Petráš – Pinto (46. Ramadán), Kružliak, Brunetti, Andzouana – Kalmár (79. Nebyla), Dimun, Káčer (90. Risvanis) - Blackman, Niarchos, Gavrič (79. Szánthó)

Skalica: Junas - Krčík, Blažek, Hurtado, Černek – M. Nagy, Mášik (62. Hollý) – Morong (62. J. Švec), Fábry (72. Vlasko), Yao (80. Haša) – Medved (80. Kousal)



FC Spartak Trnava - AS Trenčín 3:2 (3:0)



Góly: 3. Twardzik, 6. Ofori, 40. Taiwo - 60. Gajdoš (z 11 m), 64. Kupusovič. Rozhodovali: Kišš - Jekkel, Zemko, ŽK: Procházka, Paur, Taiwo - Soares, Oladoye, Hollý, Gajdoš, ČK: 90.+5 Hollý (AS), 2603 divákov.

Trnava: Takáč - Koštrna, Štetina (56. Ujlaky), Kóša, Twardzik (56. Daniel) - Procházka - Ofori (86. Paur), Bukata (56. Karhan), Štefánik (90.+1 Čurma), Mikovič - Taiwo

Trenčín: Vozinha - Kozlovský, Stojsavljevič (46. Pires), Bagín, Yem (80. Dos Santos) - Bainovič (46. Oladoye) - Soares, Hollý, Gajdoš, Kmeť (46. Kupusovič) - Okunola (61. Mičuda)

Banská Bystrica 25. februára (TASR) - Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zdolali v 21. kole Fortuna ligy doma posledný MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0. Posilnili si tak šance na účasť v nadstavbovej časti o titul, v tabuľke im patrí momentálne 6. priečka.V zostave Dukly sa už predviedla nová posila Andrija Balič, chorvátsky stredopoliar prišiel pod Urpín na hosťovanie z Dunajskej Stredy a hneď sa prezentoval aj gólom, keď v 51. minúte spečatil na 2:0. Prvý gól domácich dal Martin Rymarenko, ktorý preloboval spoza šestnástky brankára Martina Polačeka.Martin Rymarenko, strelec víťazného gólu B. Bystrice:Martin Polaček, brankár L. Mikuláša:Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v sobotňajšom zápase 21. kola Fortuna ligy na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 a prišli o prvé miesto v tabuľke. Na čelo sa dostala o bod Dunajská Streda, ktorá zdolala Skalicu 2:1.Moravce i Slovan si predĺžili série nerozhodných výsledkov. Pre domácich to bola štvrtá remíza za sebou, pretretia. Slovan sa ujal vedenia v 25. minúte, keď sa z priameho kopu presadil Vladimír Weiss. ViOn vyrovnal so šťastím osem minút po zmene strán, centrovanú loptu si zrazil do vlastnej siete Richard Križan. Moravce po remíze stratili šancu na prienik do najlepšej šestky.Ivan Galád, tréner FC ViOn:Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava:Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zdolali v sobotňajšom súboji 21. kola Fortuna ligy doma MFK Skalica 2:1 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred Slovan Bratislava, ktorý iba remizoval na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1. Skalica figuruje naďalej na 11. mieste.DAC prehrával od 33. minúty po góle Andreja Fábryho, ale dokázal skóre otočiť. V 37. minúte ešte Zsolt Kalmár nepremenil pokutový kop, no v druhom polčase si obranca hostí Martin Černek strelil vlastný gól a v 85. minúte rozhodol o triumfe Dunajskej Stredy Mateus Brunetti. Tesne pred víťazným gólom prišli Skaličania o vylúčeného Černeka, ktorý dostal druhú žltú kartu.Adrián Guľa, tréner FC DAC 1904 Dunajská Streda:Pavol Majerník, tréner MFK Skalica:Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom zápase 21. kola Fortuna ligy na svojom ihrisku nad AS Trenčín 3:2. Domáci viedli po prvom polčase už 3:0, no z jasného duelu bola nakoniec dráma, keď sa hostia v druhom polčase dotiahli na rozdiel gólu.Spartak v prvom polčase dominoval a vypracoval si trojgólový náskok. Už v šiestej minúte vyhrávali2:0, keď sa najprv z päťky presadil Twardzik a po ňom skóroval technicky aj Ofori. V závere prvého dejstva podbehol dlhý Takáčov nákop brankár Vozinha, jeho chybu využil Taiwo a do prázdnej bránky pridal tretí gól Trnavy. Po hodine hry však po faule Ujlakyho na Kozlovského znížil z penalty Gajdoš a krátko na to vrátil Trenčín do zápasu po krížnej strele Mičudu gólovým sklzom Kupusovič. Z jednoznačného zápasu vznikla dráma, ale hosťom sa už vyrovnať nepodarilo. V závere ešte prišli o vylúčeného Hollého, ktorý videl po šarvátke druhú žltú kartu.Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava:Marián Zimen, tréner AS Trenčín: