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Do All star tímu nováčikov NHL sa dostali Schaefer, Dobeš aj Demidov
Trio doplnili obranca Alexander Nikišin a útočníci Beckett Sennecke a Jimmy Snuggerud.
Autor TASR
New York 12. júna (TASR) - Do All star tímu nováčikov zámorskej NHL 2025/2026 sa okrem víťaza Calderovej trofeje Matthewa Schaefera z New Yorku Islanders dostala aj dvojica hokejistov Montrealu Canadiens Jakub Dobeš a Ivan Demidov. Trio doplnili obranca Alexander Nikišin a útočníci Beckett Sennecke a Jimmy Snuggerud. V piatok o tom informoval portál nhl.com.
Najlepším brankárom spomedzi nováčikov sa stal spoluhráč Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens Dobeš. Dvadsaťpäťročného Čecha draftoval kanadský klub v 4. kole draftu v roku 2020. Za Canadiens už nastúpil v ročníku 2024/2025, no neodohral za nich viac ako 25 zápasov a naďalej tak mohol byť považovaný za nováčika. V aktuálnej sezóne nastúpil do 43 stretnutí základnej časti, v ktorých vychytal 29 víťazstiev s úspešnosťou zásahov 90,1 percenta a priemerom 2,78 inkasovaného gólu na zápas. Jeho tím tak druhý rok za sebou postúpil do play off.
Montreal má v nováčikovskom All star tíme dvojnásobné zastúpenie. Do útočnej formácie zvolili členovia Asociácie profesionálnych hokejových novinárov na konci základnej časti jednohlasne aj Demidova. Dvadsaťročný ruský krídelník, ktorého Canadiens draftovali z piatej pozície v roku 2024, nastúpil do všetkých 82 duelov základnej časti. Zaznamenal v nich 62 bodov (19+43). Demidov sa stal siedmym nováčikom Montrealu v histórii, ktorý si pripísal aspoň 60 bodov za sezónu a štvrtým s aspoň 40 asistenciami. Nazbieral ich 43, čím ovládol túto štatistiku medzi nováčikmi. Len tretíkrát sa stalo, že v All star tíme nováčikov sú viacerí hráči Canadiens. Demidov patril aj medzi finalistov hlasovania o Calderovu trofej, no tú získal jednoznačne Schaefer.
Prvý muž vlaňajšieho draftu sa stal prvý jednohlasným víťazom Calderovej trofeje od sezóny 1992/1993. Osemnásťročný obranca New York Islanders sa stal najmladším bekom, ktorý zaznamenal bod pri svojom profiligovom debute, a zároveň najmladším hráčom, ktorý rozhodol v ňom o triumfe gólom v predĺžení. Stal sa aj prvým obrancom po viac ako 90 rokoch, ktorý mal na konte najviac presných zásahov spomedzi všetkých ligových nováčikov. V aktuálnom ročníku nastúpil do všetkých 82 zápasov základnej časti, strelil v nich 23 gólov a pridal 36 asistencií.
Druhým obrancom v tíme je Nikišin z tímu finalistu NHL Caroliny Hurricanes. Treťokolový výber z roku 2020 pomohol svojimi 11 gólmi v sezóne k ôsmemu divíznemu titulu pre zverencov Roda Brind'Amoura, v 81 dueloch pridal aj 22 asistencií. Útočnú formáciu dopĺňa duo Sennecke a Snuggerud. Tretí výber z draftu 2024 Sennecke pomohol Anaheimu Ducks dostať sa do play off prvýkrát od sezóny 2017/2018. Dvadsaťročný krídelník zaznamenal 23 gólov a 37 asistencií. Šesticu novicov uzavrel Snuggerud zo St. Louis, Blues si ho vybrali v 1. kole draftu 2022. Dvadsaťdvaročný Američan sa stal siedmym nováčikom v histórii Blues, ktorý zaznamenal aspoň 50 bodov a prvým od Nelsona Emersona zo sezóny 1991/1992. Syn bývalého hráča NHL Davea Snuggeruda strelil v 70 dueloch 11 gólov, pri ďalších 16 asistoval.
Najlepším brankárom spomedzi nováčikov sa stal spoluhráč Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens Dobeš. Dvadsaťpäťročného Čecha draftoval kanadský klub v 4. kole draftu v roku 2020. Za Canadiens už nastúpil v ročníku 2024/2025, no neodohral za nich viac ako 25 zápasov a naďalej tak mohol byť považovaný za nováčika. V aktuálnej sezóne nastúpil do 43 stretnutí základnej časti, v ktorých vychytal 29 víťazstiev s úspešnosťou zásahov 90,1 percenta a priemerom 2,78 inkasovaného gólu na zápas. Jeho tím tak druhý rok za sebou postúpil do play off.
Montreal má v nováčikovskom All star tíme dvojnásobné zastúpenie. Do útočnej formácie zvolili členovia Asociácie profesionálnych hokejových novinárov na konci základnej časti jednohlasne aj Demidova. Dvadsaťročný ruský krídelník, ktorého Canadiens draftovali z piatej pozície v roku 2024, nastúpil do všetkých 82 duelov základnej časti. Zaznamenal v nich 62 bodov (19+43). Demidov sa stal siedmym nováčikom Montrealu v histórii, ktorý si pripísal aspoň 60 bodov za sezónu a štvrtým s aspoň 40 asistenciami. Nazbieral ich 43, čím ovládol túto štatistiku medzi nováčikmi. Len tretíkrát sa stalo, že v All star tíme nováčikov sú viacerí hráči Canadiens. Demidov patril aj medzi finalistov hlasovania o Calderovu trofej, no tú získal jednoznačne Schaefer.
Prvý muž vlaňajšieho draftu sa stal prvý jednohlasným víťazom Calderovej trofeje od sezóny 1992/1993. Osemnásťročný obranca New York Islanders sa stal najmladším bekom, ktorý zaznamenal bod pri svojom profiligovom debute, a zároveň najmladším hráčom, ktorý rozhodol v ňom o triumfe gólom v predĺžení. Stal sa aj prvým obrancom po viac ako 90 rokoch, ktorý mal na konte najviac presných zásahov spomedzi všetkých ligových nováčikov. V aktuálnom ročníku nastúpil do všetkých 82 zápasov základnej časti, strelil v nich 23 gólov a pridal 36 asistencií.
Druhým obrancom v tíme je Nikišin z tímu finalistu NHL Caroliny Hurricanes. Treťokolový výber z roku 2020 pomohol svojimi 11 gólmi v sezóne k ôsmemu divíznemu titulu pre zverencov Roda Brind'Amoura, v 81 dueloch pridal aj 22 asistencií. Útočnú formáciu dopĺňa duo Sennecke a Snuggerud. Tretí výber z draftu 2024 Sennecke pomohol Anaheimu Ducks dostať sa do play off prvýkrát od sezóny 2017/2018. Dvadsaťročný krídelník zaznamenal 23 gólov a 37 asistencií. Šesticu novicov uzavrel Snuggerud zo St. Louis, Blues si ho vybrali v 1. kole draftu 2022. Dvadsaťdvaročný Američan sa stal siedmym nováčikom v histórii Blues, ktorý zaznamenal aspoň 50 bodov a prvým od Nelsona Emersona zo sezóny 1991/1992. Syn bývalého hráča NHL Davea Snuggeruda strelil v 70 dueloch 11 gólov, pri ďalších 16 asistoval.
All star tím nováčikov NHL 2025/2026:
Jakub Dobeš (Montreal Canadiens) - Alexander Nikišin (Carolina Hurricanes), Matthew Schaefer (New York Islanders) - Ivan Demidov (Montreal Canadiens), Beckett Sennecke (Anaheim Ducks), Jimmy Snuggerud (St. Louis Blues)
Jakub Dobeš (Montreal Canadiens) - Alexander Nikišin (Carolina Hurricanes), Matthew Schaefer (New York Islanders) - Ivan Demidov (Montreal Canadiens), Beckett Sennecke (Anaheim Ducks), Jimmy Snuggerud (St. Louis Blues)