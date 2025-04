Do bránky Washingtonu by sa na úvod play off mohol vrátiť Thompson

Washington 21. apríla (TASR) - Hokejistom Washingtonu Capitals by sa mohol vrátiť do bránky v úvodnom stretnutí štvrťfinálovej série play off Logan Thompson. Dvadsaťosemročný Kanaďan má za sebou druhý plnohodnotný tréning s tímom.



Thompson absentoval v záverečných siedmich stretnutiach základnej časti pre zranenie v hornej časti tela. Brankár Capitals odchytal v doterajšom priebehu sezóny 43 zápasov, tímu pomohol k 31 víťazstvám a mal 91-percentnú úspešnosť zákrokov. „Uvidíte večer,“ odpovedal tréner Washingtonu Spencer Carbery na novinársku otázku, či začne v prvom zápase v bránke Thompson, alebo jeho kolega Charlie Lindgren.



Štvrťfinálovým súperom Washingtonu sú hráči Montrealu Canadiens, úvodný duel je na programe v noci z pondelka na utorok.