Do Bratislavy sa po deviatich rokoch vráti volejbalová extraliga

Prihlásené tímy do súťaží SVF pre ročník 2020-2021:



Extraliga muži (9):

Športová škola - volejbal Trenčín,

TJ Slávia Svidník,

TJ Spartak Myjava,

VK KDS-šport Košice,

VK MIRAD PU Prešov,

VK OSMOS Prievidza,

VK Spartak UJS Komárno,

VKP - SPU (Nitra),

VKP Bratislava



Extraliga ženy (8):

HIT UCM Trnava,

Slávia EU Bratislava,

STRABAG VC Bilíkova Pezinok,

Športová škola - volejbal Nitra,

VK Nové Mesto nad Váhom,

VK Pirane Brusno,

VK Prešov,

Volley project UKF Nitra.



1.liga muži (12):

HIT TRUNI Trnava,

MVK Magnezit Revúca,

ŠK Gymnázium Humenné,

ŠK Lokomotiv Komjatice,

Športová škola - volejbal Trenčín B,

TJ Slávia Svidník "B",

VK Junior 2012 Poprad,

VK Nové Mesto nad Váhom,

VK Spartak UJS Komárno "B",

VKM Stará Ľubovňa,

VKP Bratislava "B",

VO AC UNIZA Žilina



1.liga ženy (14):

BVT MVK Nové Mesto nad Váhom,

HIT UCM Trnava "B",

MŠK Žiar nad Hronom,

MVK Poltár,

Školský klub ELBA Prešov,

ŠVK Pezinok,

ŠVK Tatran Banská Bystrica,

TJ Lokomotíva Čadca,

TJ Slávia TU Zvolen,

VK Slávia UK Bratislava,

VK Spartak UJS Komárno,

VM Senica,

Volejbalový klub Skalica,

Volleyball Academy Žilina



1.liga juniori (17):

ŠK Gymnázium Humenné,

Športová škola - volejbal Trenčín,

TJ Slávia Svidník,

TJ Spartak Myjava,

VK Junior 2012 Poprad,

VK KDS-šport Košice,

VK MIRAD PU Prešov,

VK Nové Mesto nad Váhom,

VK OSMOS Prievidza,

VK Spartak UJS Komárno,

VK Šport Žilina,

VKM Stará Ľubovňa,

VKP Bratislava,

VO 1970 MŠK Púchov,

VO AC UNIZA Žilina,

Volejbalový klub VK ONE Ružomberok,

VKP-SPU Nitra



1.liga juniorky (15):

1.VK Púchov,

HIT UCM Trnava,

MVK Stropkov,

Palas VK Levice,

ŠKM Liptovský Hrádok,

Športová škola - volejbal Nitra,

ŠŠK Bilíkova Bratislava,

ŠVK Pezinok,

VIVUS-VKP Bratislava,

VK Iskra Hnúšťa,

VK Junior 2012 Poprad,

VK Slávia TU Košice,

VK Slávia UK Dráčik Bratislava,

Volejbalový klub Spišská Nová Ves,

Volley project UKF Nitra



Bratislava 1. augusta (TASR) - Po deviatich ročníkoch sa v Bratislave bude hrať mužský extraligový volejbal. Prihlášku do najvyššej súťaže si do piatkovej uzávierky podal novovytvorený klub VK Bratislava, ktorý vznikol odštiepením sa časti členskej základne z VKP-SPU, pôsobiaceho v Nitre. Informoval o tom web svf.sk.Fanúšikovia ho budú poznať ako rekordného jedenásťnásobného majstra Slovenska, keďže vystupovať bude pod marketingovým názvom VKP Bratislava. Nový klub odkúpil extraligovú licenciu od VK Komjatice a pokiaľ bude všetko v poriadku a Súťažná komisia SVF schváli jeho účasť v extralige, súťaž bude mať deviatich účastníkov, pretože sa neprihlásil MVK Zvolen. V ženskej extralige 2020-21 sa predstaví sedem tímov plus v špeciálnom režime mládežnícky výber Slovenska.VKP Bratislava hral vo volejbalovej extralige mužov naposledy v sezóne 2011-12, v ktorej získal bronz. V ďalších ročníkoch odišiel z hlavného mesta a pôsobil v Myjave (Spartak VKP Myjava 2012-2014), v Komárne (Spartak VKP UJS Komárno 2014-2016) a Nitre (2016-2020). S výnimkou pár epizódnych zápasov sa tak v Bratislave bude hrať extraligový mužský volejbal po deviatich rokoch.Prihlášku do extraligy mužov 2020-21 podali v termíne VK OSMOS Prievidza, VK KDS-Šport Košice, VK Spartak UJS Komárno, TJ Slávia Svidník, TJ Spartak Myjava, VK MIRAD PU Prešov, VKP-SPU (Nitra), ŠŠ volejbal Trenčín a spomenutý VKP Bratislava. Definitívna podoba súťaže a žreb bude známy až po tom, ako sa ukončia prebiehajúce arbitrážne konania. Do súťaže bude zaradený len klub, ktorý bude mať vyrovnané všetky záväzky voči členom SVF z uplynulých troch rokov. Začiatok súťaže v novom ročníku je naplánovaný na 26. septembra.V ženskej extralige bude zloženie tímov takmer totožné ako v minulom ročníku. K sedmičke STRABAG VC Bilíkova Pezinok, Volley project UKF Nitra, Slávia EU Bratislava, VK Nové Mesto nad Váhom, Hit UCM Trnava, VK Prešov a VK Pirane Brusno sa pridá mládežnícky výber, ktorý bude vystupovať pod hlavičkou Športová škola - volejbal Nitra. V súťaži nebude ani jeden nováčik, pretože VA UNIZA Žilina, ani ŠVK Pezinok možnosť podať prihlášku do extraligy napokon nevyužili. Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene počtu účastníkov ženskej extraligy, musí dôjsť k úprave súťažného modelu a aj hracích termínov. O začiatku súťaže bude informovať SK SVF.V I. lige mužov sa predstaví 12 tímov, v ženskej druhej najvyššej súťaži bude hrať 14 družstiev. V juniorskej lige stúpol počet účastníkov na 17 a v I. lige junioriek sa predstaví 15 družstiev. "Veľmi si ceníme, že v súčasnej neľahkej dobe, keď pandémia tvrdo ovplyvnila možnosti pôsobenia v športe, volejbalové hnutie ukazuje svoje odhodlanie. Podaním prihlášok do súťaží kluby potvrdili, že chcú pracovať aj v náročných podmienkach a budú pripravovať hlavne mládež. Obzvlášť nás teší, že do kategórie juniorov sa nám prihlásilo až 17 klubov, čo vytvára dobrý základ k tomu, aby do budúcnosti mohla byť aj pre túto najvyššiu kategóriu mládeže zostavená dlhodobá ligová súťaž. Pomaly sa rozširuje aj súťaž v juniorkách, kde po minulom roku, keď sme mali iba 4 družstvá v skupine východ, ich bude v tomto ročníku 6, v skupine západ 9, teda spolu 15 družstiev a už teraz máme avizovaný možný nárast pre budúci ročník až na 17 až 18 družstiev. Rovnako nás potešil nárast aj v 1. lige žien, kde sa zvýšil počet družstiev z 11 v minulom ročníku na 14 pre nadchádzajúci ročník 2020-2021," uviedol na oficiálnom webe Slovenskej volejbalovej federácie súťažný riaditeľ SVF Ľubo Stražay.