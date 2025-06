Do Celticu sa vrátil ľavý obranca Tierney

Glasgow 10. júna (TASR) - Škótsky futbalista Kieran Tierney podpísal päťročnú zmluvu so Celticom Glasgow. Do tímu sa vracia po šiestich rokoch v Arsenale. Dvadsaťosemročný ľavý obranca odišiel do Londýna práve zo Celticu za 25 miliónov libier.



Za Arsenal odohral 144 zápasov a získal Anglický pohár FA, no pôsobenie mu sťažilo množstvo zranení. V Glasgowe získal 10 trofejí, väčšinu z nich pod trénerom Brendanom Rodgersom, ktorý sa taktiež vrátil do klubu.



„Byť tu znova je úžasný pocit. Rozprával som sa s trénerom, pod ktorým som hral aj v minulosti a udržiavali sme kontakt. Je jeden z najlepších, takže mám šťastie a som vďačný, že som opäť dostal túto šancu,“ povedal Tierney podľa agentúry AFP.