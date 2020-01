Do cieľa slalomu mužov v Schladmingu prišla aj jedna žena

Schladming 28. januára (TASR) - Do utorňajšieho slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov sa na okamih "zapojila" aj jedna žena. Počas druhého kola nočného podujatia preťala len v plavkách a s nápisom na tabuľke cieľovú pásku a spôsobila chvíľkový zmätok vo výsledkovej listine.



Na čele pretekov dlho nikto nevedel prekonať Francúza Clementa Noela, ktorý si pripísal najlepší čas druhého kola. Zdanlivo sa to podarilo šiestemu po prvom kole, Talianovi Alexovi Vinatzerovi. Ten mal síce stratu už na medzičasoch, ale v cieli zasvietili pri jeho mene zelené čísla. V cieľových priestoroch sa radoval len krátko, nešlo však o technickú chybu, to Noela o 56 stotín sekundy zdolala neznáma žena. Vinatzer v skutočnosti zaostal o 0,13 s.



Súťaž po drobnom prerušení pokračovala, no prestížne podujatie má na konte ďalší incident po tom, ako v minulosti fanúšikovia hádzali snehové gule na Nóra Henrika Kristoffersena, ktorý v utorok slávil triumf.