Do DAC prišiel bývalý belgický mládežnícky reprezentant Mateta Pepa
DAC na svojom webe uviedol, že ide o druhého belgického legionára v klube po Thibaudovi Verlindenovi. Na drese bude nosiť číslo 93.
Dunajská Streda 18. augusta (TASR) - Slovenský futbalový klub DAC 1904 Dunajská Streda posilnil Belgičan Rabby Mateta Pepa. Devätnásťročný bývalý belgický mládežnícky reprezentant podpísal trojročnú zmluvu s opciou na predĺženie o ďalšiu sezónu. Predtým bol hráčom belgického šampióna Standard Liege.
Rodák z Bruselu pôsobil v akadémiách klubov RSC Anderlecht, KSC Lokeren, Club Brugge a Standard Liege. V Standarde debutoval medzi dospelými v auguste 2023, v drese vtedy druholigovej rezervy SL16 FC. Viackrát sa objavil aj na lavičke A-tímu, ale pravidelne nastupoval za juniorku, najskôr v druhej a v minulej sezóne v tretej lige. Posledný rok bol kapitánom mužstva. Belgicko reprezentoval v kategóriách do 16, 17 a 18 rokov.
„Prišiel som s cieľom pomáhať mužstvu a zároveň získať viac skúseností. Hľadal som najlepší projekt, ktorý by mi pomohol posunúť sa v kariére. Po tom, čo som tu videl a počul, neboli žiadne pochybnosti o tom, že chcem byť súčasťou tohto klubu. Rád by som vyhral všetko, čo sa len dá. Hrával som na rôznych pozíciách v strede poľa, som bojovník, ktorý vždy ide naplno a presne o to sa budem snažiť aj v drese DAC-u. Veľmi sa teším na moment, keď sa prvýkrát predstavím naším fanúšikom,“ povedal Mateta Pepa pre web DAC.
„S radosťou oznamujeme príchod Rabbyho do nášho tímu. Ide o ľaváka hrávajúceho na poste defenzívneho stredopoliara, s výborným prehľadom a istotou na lopte. Formovali ho viaceré z najlepších belgických akadémií, kde získal výborné technické zručnosti a hlboké porozumenie futbalu. Veríme, že svoje kvality naplno ukáže aj v našich farbách,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ klubu zo Žitného ostrova Jan Van Daele.
