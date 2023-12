Do dejiska MS do 20 rokov odletí 26 hráčov

Nominácia SR 20 na záverečný kemp v Kungsbacke



Brankári: Rastislav Eliáš, Adam Gajan, Samuel Urban.



Obrancovia: Richard Baran, Jakub Chromiak, Jozef Viliam Kmec, Marián Moško (od 19.12.), Dávid Nátny, Milan Pišoja, Luka Radivojevič, Maxim Štrbák, Boris Žabka.



Útočníci: Peter Cisár, Alex Čiernik, František Dej, Dalibor Dvorský, Samuel Honzek, Roman Kukumberg, Patrik Masnica, Filip Mešár, Martin Mišiak, Juraj Pekarčík, Servác Petrovský, Peter Repčík, Markus Suchý, Adam Sýkora (od 19.12.), Alex Šotek, Adam Žlnka.

Bratislava 17. decembra (TASR) - Dvadsaťšesť hráčov a jedenásť členov realizačného tímu v rámci výpravy slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov odletí v pondelok skoro ráno do dejiska blížiaceho sa juniorského šampionátu v Göteborgu. Vo Švédsku sa k tímu pripoja obranca Marián Moško, útočník Adam Sýkora a asistent trénera Scott Moser.Dvadsiatka absolvovala v uplynulom týždni päťdňový prípravný kemp vo Zvolene, pričom od stredy mali tréneri k dispozícii kompletný menoslov hráčov. V piatok sa s nimi rozlúčili a opätovne sa zídu v nedeľu večer v Bratislave. Na zraze už nebude brankár Šichatbudin Gadžiev, ktorého trénerský štáb vyradil z nominácie. Do Švédska odletí 26 hokejistov. Ďalší dvaja – Moško so Sýkorom, sa k mužstvu pripoja v Kungsbacke, kde si juniorský národný tím rozloží týždňový tréningový stan. "Vo Švédsku budeme mať v prvom týždni k dispozícii troch brankárov, deväť obrancov a šestnásť útočníkov. Na súpisku môžeme zapísať 20 hokejistov a troch brankárov. Ďalších troch hráčov si môžeme nechať ako zdravých náhradníkov v zálohe pre prípad, že by sa niekto z tímu zranil a nemohol by v šampionáte pokračovať. V takom prípade môžeme na základe regúl Medzinárodnej hokejovej federácie urobiť zmenu na súpiske a zraneného hráča nahradiť zdravým náhradníkom," uviedol pre portál hockeyslovakia.sk tréner Ivan Feneš. Z aktuálneho počtu 28 hráčov musí trénerský štáb vyšktrnúť pred štartom turnaja ešte dve mená.Feneš v uplynulých dňoch sledoval aj turnaj World Junior Challenge v kanadskom Trure, kde sa predstavil kombinovaný slovenský výber. Pred turnajom tréner avizoval, že viacero hráčov si dobrými výkonmi môže otvoriť dvere do nominácie dvadsiatky na záverečnú fázu prípravy vo Švédsku. Napokon siahol len po obrancovi Moškovi. „Boli sme v pravidelnej komunikácii s trénermi v Trure. Videli sme všetky zápasy, pozreli sme si detailne všetko, čo sme chceli. V tíme bolo zopár zaujímavých výkonov, no nie natoľko, aby sme pristúpili k výrazným zmenám v nominácii. Pripojí sa k nám iba Marián Moško. Sme však vďační, že chlapci sa mohli zúčastniť na tomto turnaji. Viacerí z nich sú perspektívou pre budúcoročný juniorský šampionát,“ dodal Feneš.Po presune do Švédska si dvadsiatka rozloží tréningový stan v meste Kungsbacka, vzdialenom približne 30 kilometrov od Göteborgu. Prvý prípravný duel odohrá už v utorok 19. decembra s Fínmi o 18.30 h v Halmstade. Druhé prípravné stretnutie proti Nemecku je na programe v piatok 22. decembra od 19.00 h v Mölndale. Do Göteborgu sa slovenská výprava presunie na Štedrý deň. Prvý duel MSJ odohrá 26. decembra od 12.00 h proti Čechom. Následne ju v základnej skupine čakajú ešte Švajčiari, Nóri a Američania.