Do domu di Mariu sa počas zápasu vlámali zlodeji, ukradli mu šperky

Paríž 15. marca (TASR) - Do domu argentínskeho futbalistu Angela di Mariu na predmestí Paríža sa v nedeľu večer vlámali neznámi páchatelia. Zo sejfu mu odcudzili hodinky a šperky v celkovej hodnote vyše 500.000 eur. Ku krádeži v luxusnej štvrti Neuilly-sur-Seine prišlo počas ligového zápasu Di Mariovho klubu Paríž St. Germain s FC Nantes (1:2).



Podľa francúzskych médií sa ďalšia skupina zlodejov vlámala do domu, v ktorom žijú rodičia kapitána PSG Marquinhosa a údajne chvíľu zadržiavala Brazílčanovho otca. Z rezidencie v meste Chatou zmizli luxusné kabelky, šperky a hotovosť 2000 eur. Vyšetrovaním prípadu poverili špeciálnu jednotku, ktorá sa zaoberá i ozbrojenými lúpežami. V tomto roku už riešila aj vlámačky do domov ďalších hráčov Paríža Maura Icardiho a Sergia Rioca.