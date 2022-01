Do domu Lindelöfa sa vlámali zlodeji, Švéd bol v tom čase na zápase

Manchester 21. januára (TASR) - Do domu švédskeho futbalistu Victora Lindelöfa sa v stredu vlámali zlodeji. Dvadsaťsedemročný obranca v tom čase hral ligový zápas, v ktorom jeho Manchester United zdolal Brentford 3:1. V čase incidentu sa na mieste nachádzali jeho manželka a dve deti, nikoho z nich však nezranili.



"Bol to stresujúci zážitok pre ňu aj pre Victora, ktorý sa to dozvedel po zápase," uviedol klub pre agentúru dpa. "Všetci majú v tejto situácii našu podporu." Lindelöf nenastúpi v sobotňajšom zápase s West Hamom, aby sa mohol venovať rodine.



V posledných rokoch pritom nie je takýto prípad zďaleka prvý. V septembri sa napríklad zlodeji vlámali k Angličanovi Reeceovi Jamesovi v čase, keď hral za Chelsea zápas Ligy majstrov proti Zenitu Petrohrad. Ďalšími obeťami podobných útokov boli aj Joao Cancelo či brankár Robin Olsen.