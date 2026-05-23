Do domu Prosta sa vlámali zlodeji, bývalý majster sveta má zranenia

Štvornásobný víťaz Formuly 1 Alain Prost. Foto: TASR/AP

Páchatelia mali v dome štvornásobného majstra sveta prinútiť jeho syna otvoriť trezor a 71-ročný Francúz utrpel zranenie hlavy.

Nyon 23. mája (TASR) - Švajčiarska polícia vyšetruje údajnú lúpež v dome bývalého jazdca seriálu F1 Alaina Prosta. Páchatelia mali v dome štvornásobného majstra sveta prinútiť jeho syna otvoriť trezor a 71-ročný Francúz utrpel zranenie hlavy.

Incident sa odohral 19. mája v utorok ráno v dome na pobreží Ženevského jazera. „Viacerí páchatelia v kuklách vnikli do domu, prinútili jedného člena rodiny otvoriť trezor a s ukradnutými vecami následne utiekli. Napriek rozsiahlej pátracej operácii sa zatiaľ nepodarilo zlodejov zadržať,“ citovala agentúra AP z vyhlásenia prokuratúry.
