Do domu Prosta sa vlámali zlodeji, bývalý majster sveta má zranenia
Páchatelia mali v dome štvornásobného majstra sveta prinútiť jeho syna otvoriť trezor a 71-ročný Francúz utrpel zranenie hlavy.
Autor TASR
Nyon 23. mája (TASR) - Švajčiarska polícia vyšetruje údajnú lúpež v dome bývalého jazdca seriálu F1 Alaina Prosta. Páchatelia mali v dome štvornásobného majstra sveta prinútiť jeho syna otvoriť trezor a 71-ročný Francúz utrpel zranenie hlavy.
Incident sa odohral 19. mája v utorok ráno v dome na pobreží Ženevského jazera. „Viacerí páchatelia v kuklách vnikli do domu, prinútili jedného člena rodiny otvoriť trezor a s ukradnutými vecami následne utiekli. Napriek rozsiahlej pátracej operácii sa zatiaľ nepodarilo zlodejov zadržať,“ citovala agentúra AP z vyhlásenia prokuratúry.
