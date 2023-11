Do dražby ide šesť dresov Messiho, ktoré obliekal počas futbalových MS

Londýn 20. novembra (TASR) - Šesť dresov Lionela Messiho, ktoré obliekal počas futbalových MS 2022 v Katare, pôjde do dražby. Aukciu organizuje newyorská spoločnosť Sotheby's a cena za suveníry kapitána majstrov sveta z Argentíny sa údajne môže vyšplhať až na 10 miliónov dolárov (cca 9,1 milióna eur).



Podľa agentúry AP môže záujem ľudí vytvoriť nový rekord medzi športovými suvenírmi priamo zo zápasov. Messiho dresy, v ktorých nastupoval v prvých polčasoch na šampionáte, budú ponúkať od 30. novembra do 14. decembra. Počas termínu dražby budú zobrazené v sídle aukčnej spoločnosti v New Yorku na bezplatnej verejnej výstave. Časť výťažku z dražby pôjde na projekt UNICAS, ktorý vedie barcelonská detská nemocnica Sant Joan de Déu (SJD) s podporou Nadácie Messiho, na pomoc deťom trpiacim zriedkavými chorobami.



Argentína vo finále MS v katarskom Lusaile zvíťazila nad obhajcami titulu Francúzmi 4:2 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 2:2 a po predĺžení bol stav 3:3, Messi strelil dva góly. Juhoamerická krajina získala tretí titul po rokoch 1978 a 1986.



Súčasný rekord drží aukcia dresu Michaela Jordana z finále NBA z roku 1998, ktorý sa v septembri 2022 predal rovnako v Sotheby's za 10,1 milióna dolárov.