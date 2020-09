Do Európskeho týždňa športu je zaregistrovaných už 270 podujatí

Bratislava 3. septembra (TASR) - Počet nakazených koronavírusom začal už počas leta stúpať v mnohých európskych krajinách vrátane Slovenska a následky tejto situácie sa dotkli aj organizácie športových podujatí. O dodržiavanie hygienických a kapacitných opatrení a obmedzení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky počas celého septembra, sa bude v rámci Európskeho týždňa športu (23. – 30. septembra) zasadzovať jeho koordinátor Národné športové centrum (NŠC).Pod vplyvom prvej vlny pandémie koronavírusu sa rozhodla Európska komisia venovať 6. ročník Európskeho týždňa športu o to viac propagácii fyzickej aktivity, ktorá výrazne vplýva na podporu psychického zdravia a imunity. Do tohto medzinárodného podujatia je stále možné zaregistrovať rôzne športové aktivity, ktoré budú organizované na školách, pracoviskách, ihriskách, parkoch, v športových kluboch a fitnescentrách.hodnotí Jana Škripková, projektová manažérka Európskeho týždňa športu.Cieľom Európskeho týždňa športu pod patronátom Národného športového centra je každoročne v septembri nabádať ľudí k aktívnemu pohybu nielen počas stanoveného týždňa, ale počas celého roka.povedal Ján Volko, úradujúci európsky halový šampión na 60 m a ambasádor Európskeho týždňa športu.Vyvrcholením Európskeho týždňa športu bude v Bratislave tradičná sobotná #BeActive Night v parku Andreja Hlinku (26. septembra) a novinkou bude v nedeľu #BeActive Village pred Paneurópskou vysokou školou (27. septembra).doplnila Škripková.Do Európskeho týždňa športu sa stále dá zapojiť, všetky informácie sú dostupné na stránke www.tyzdensportu.sk . Je to príležitosť, aby sa o týchto organizovaných aktivitách dozvedeli všetci, ktorých láka zdravý životný štýl. Na sociálnych sieťach môžu užívatelia hastagom #BeActiv podporiť myšlienku, že šport a pohyb prinášajú radosť a zdravie do života. V prípade škôl však organizátori evidujú všetky pohybové aktivity pre žiakov a učiteľov, ktoré sa budú pod hlavičkou #BeActive konať od 1. septembra až do 15. októbra 2020. Stanú sa zároveň súčasťou kampane European School Sport Day.