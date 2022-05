Do finále C1 idú Mirgorodský a Beňuš, Slafkovský nepostúpil

ME vo vodnom slalome - Liptovský Mikuláš:



C1 - semifinále:

1. Denis Gargaud Chanut (Fr.) 101,23 s (0)

2. Marko MIRGORODSKÝ (SR) +0,83 (0)

3. Franz Anton (Nem.) +1,75 (2)

4. Matej BEŇUŠ +1,80 (0)

...13. Alexander SLAFKOVSKÝ (obaja SR) +4,25 (2)

Liptovský Mikuláš 29. mája (TASR) - Dvaja slovenskí vodní slalomári postúpili v nedeľu do finále C1 na majstrovstvách Európy v Liptovskom Mikuláši. Marko Mirgorodský skončil v semifinále na druhom mieste, keď lepší čas dosiahol iba Francúz Danis Gargaud Chanut. Obaja predviedli bezchybnú jazdu, Mirgorodský zaostal o 83 stotín sekundy.Do finále postúpil zo štvrtej pozície aj Matej Beňuš (+1,80), ktorý sa tiež vyhol chybám. Obaja slovenskí reprezentanti tak majú o 12.42 h šancu zhodne zabojovať o prvú individuálnu medailu z ME. "," povedal Mirgorodský v mixzóne po semifinále.V najlepšej desiatke bude naopak chýbať tretí slovenský zástupca Alexander Slafkovský, ktorý ťukol na záverečnej bránke a po dvojsekundovom treste obsadil nepostupové 13. miesto (+4,25). Od prieniku do boja o medaily ho delilo 38 stotín sekundy. Slafkovský tak nerozšíri svoju medailovú zbierku na ME, v ktorej má už päť titulov. Chyba ho mrzí o to viac, že je to preňho pravdepodobne záverečný medzinárodný šampionát na domácej vode.," opísal Slafkovský úsek, ktorý ho stál postup. Bez dvoch trestných sekúnd by figuroval na piatom mieste. "," dodal 39-ročný kanoista.