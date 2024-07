Do finále C1 postúpil z domácich len Egyházy

Výsledky - semifinále:



C1 - juniori



1. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) 96,80 s (0), 2. Martin Cornu (Fr.) +3,63 (0), 3. Anton Weber (Nem.) +4,26 (2), ..., 6. Dominik EGYHÁZY +6,30 (2), nepostúpili: 14. Patrik RIEGEL (SR) +11,03 (4), 23. Branislav ČÁRSKY (SR) +21,33 (6)



ženy: 1. Valentýna Kočířová 115,45 (2), 2. Markéta Štěpánková (obe ČR) +1,37 (2), 3. Tching Jang (Čína) +1,77 (2), ..., nepostúpila: 25. Petra ŠOŠKOVÁ (SR) +52,17 (8)

Liptovský Mikuláš 5. júla (TASR) - Do finále juniorskej C1 na MSJ vo vodnom slalome postúpila jedna slovenská loď. Medzi najlepšou desiatkou sa v Liptovskom Mikuláši predstaví Dominik Egyházy, ktorý skončil v semifinále na šiestom mieste. Medzi Slovenkami bola len jedna domáca zástupkyňa Petra Šošková, ktorá obsadila 25. miesto.Egyházy mal síce dotyk hneď na prvej protiprúdnej bránke, no dokázal sa rýchlo skoncentrovať a už prvý medzičas vyzeral sľubne. Najlepšie mu vyšla prostredná časť trate. "" opísal 16-ročný pretekár pre TASR. Najviac si vychutnal prejazd oravským skokom: "" Okrem neho štartoval z domácich v semifinále aj Patrik Riegel, ktorý obsadil štrnáste miesto s dvoma chybami. Jazda nevyšla ďalšiemu Slovákovi Branislavovi Čárskemu, ktorý nazbieral až šesť trestných sekúnd a bol na 23. pozícii.Šošková mala taktiež dotyk na jednotke, no prvá časť trate bola aj tak jej najvydarenejšia. V prostrednej pasáži sa musela vracať do dvoch zelených bránok, dve červené ťukla a dotyk mala aj na poslednej. "Jazdu hodnotím celkom pozitívne, síce som sa musela vrátiť do dvoch bránok, lebo do dvanástky som si priskoro prehodila. Potom som si urobila príliš veľký nájazd. Pádlovanie proti prúdu mi predtým vzalo sily. Trocha ma rozhodil prvý ťuk, ale inak mi začiatok vyšiel," povedala Šošková pre TASR.Finále juniorov bolo na programe o 16.20 h.