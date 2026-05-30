Sobota 30. máj 2026
Do finále C1 postúpili Paňková a Stanovská

Na snímke slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Tacen 30. mája (TASR) - Vo finále disciplíny C1 na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene sa prebojovali dve reprezentantky Slovenska. Zuzana Paňková obsadila v kvalifikácii štvrtú pozíciu a Soňu Stanovskú klasifikovali na desiatej priečke. Emanuela Luknárová sa neprebojovala medzi 12 najlepších, napokon skončila na 23. pozícii. Finále je na programe od 14.36 h.

Muži zaostali za postupovými pozíciami, najbližšie bol Matej Beňuš na 14. mieste s mankom 21 stotín sekundy na poslednú miestenku vo finále. Marko Mirgorodský napokon prišiel do cieľa na 41. pozícii a Dominik Egyházy bol 47.
