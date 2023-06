Do finále C1 sa prebojovali traja Slováci

Augsburg 3. júna (TASR) - Tri z piatich slovenských lodí sa prebojovali do finále C1 na úvodnom podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. Alexander Slafkovský dosiahol v semifinále zo všetkých pretekárov najlepší čas, spolu s ním postúpili aj Matej Beňuš a medzi kanoistkami Zuzana Paňková. Pred bránami finále zostali tesne Marko Mirgorodský a Emanuela Luknárová.



Kanál v Augsburgu bol zradný, viacerí pretekári "bojovali" s vodou a meniacim sa prúdom. Náročnú trať výborne zvládol Slafkovský, ktorý vlani získal v tomto kanáli striebro na MS a v roku 2013 vyhral preteky SP. Od úvodu mu skvele kĺzala loď a udržiaval si vysokú rýchlosť. Po čistej jazde išiel časom 99,15 sekundy do vedenia a z čelnej priečky ho už nikto nezosadil. Razantnú a precíznu jazdu predviedol aj Beňuš. Mal síce jeden dotyk na siedmej bránke, ale strata 3,11 s na krajana stačila na šieste miesto a prienik do najlepšej desiatky. Postup tesne unikol tretiemu slovenskému reprezentantovi Mirgorodskému. Ten ťukol iba na tretej bránke, no trochu dlhšie sa zdržal na kritickej 21-ke, kde sa ako ľavák nemohol riadne odpichnúť. Skončil na 11. priečke (+5,08), teda prvý pod čiarou. Od postupu ho delilo iba 48 stotín. Finále C1 mužov bolo na programe o 12.11 h.



V semifinále C1 žien vyšiel Paňkovej štart, náročnú kombináciu so 7-kou a 8-kou zvládla s jedným ťukom a získala správne tempo. Osemnásťročná pretekárka sa potom vytrápila na 21-ke, do ktorej sa musela vracať, ale celkovo bol z toho solídny čas, ktorý znamenal postup zo 7. miesta (118,48). Za najrýchlejšou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala o 7,01 s. Slovenská "obojživelníčka" sa predtým predstavila v Augsburgu aj v K1, kde štartovala namiesto Soni Stanovskej a skončila na 17. mieste. Do elitnej desiatky sa nedostala Luknárová. Ťukla už do trojky, následne ju stiahlo a do osmičky prišla neskoro, vrazila do bránky a inkasovala 50-sekundovú penalizáciu za nesprávny prejazd. Potom dostala ešte dve dvojminútové tresty a bolo z toho len 26. miesto (+69,57). Mimo finálovej desiatky skončila aj favorizovaná Nemka Andrea Herzogová, ktorú stiahlo k bariére a obsadila 12. priečku (+10,13). Finále C1 žien bolo na programe o 11.34 h.