Do finále C1 v Ivrei postúpili Stanovská aj Luknárová

Výsledky - SP v Ivrei



semifinále - C1



muži: 1. Žiga Lin Hočevar (Slov.) 92,17 s (0),

2. Elio Maiutto (Tal.) +2,50 (2),

3. Jules Bernardet (Fr.) +2,64 (0), ...

14. Marko MIRGORODSKÝ +5,84 (2),

19. Matej BEŇUŠ +10,22 (2),

28. Michal MARTIKÁN (všetci SR) +58,44 (52)

ženy:

1. Gabriela Satková (ČR) 104,16 s (2),

2. Soňa STANOVSKÁ (SR) +0,76 (0),

3. Eva Alina Hočevarová (Slov.) +2,34 (0), ...

6. Emanuela LUKNÁROVÁ (SR) +4,65 (2)

Ivrea 14. septembra (TASR) - Celkovo dve slovenské lode postúpili do finále C1 na podujatí svetového pohára v talianskej Ivrei. O popredné umiestnenie zabojujú Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová. Z mužského kanoistického semifinále nepostúpil ani jeden z trojice Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Michal Martikán.Stanovská išla ďalej druhým najlepším časom a bezchybnou jazdou, Luknárová mala jeden dotyk a skončila šiesta. Z tridsiatky semifinalistiek bola najrýchlejšia Češka Gabriela Satková napriek chybe na tretej bránke. Stanovská na ňu stratila 76 stotín sekundy. Luknárová mala na Satkovú manko 4,65 sekundy. Slovenka ukázala dobrú rýchlosť, no jej postup nebol v priebehu jazdy úplne jasný, keďže taktiež chybovala na trojke. Hranicu na účasť do finále, ktorú určila Tereza Kneblová z Česka na 112,42 sekundy, nakoniec podliezla o 3,61 s.Beňuš je vedúci muž celkového poradia, no o svoju pozíciu určite príde, keďže do desaťčlenného finále postúpil Slovinec Žiga Lin Hočevar. Mladík stráca na Beňuša 13 bodov a v Ivrei ich získa minimálne 34. O druhé miesto v celkovom hodnotení tak príde aj Mirgorodský, ktorý je pred Hočevarom o dva body. Beňuš sa v semifinále trápil, mal dotyk na bránke číslo 20 a na postup mu chýbalo takmer šesť sekúnd. "povedal Beňuš pre JOJ šport. Na OH v Paríži získal bronz v C1 a bol tak jediný medailista zo slovenskej výpravy, no v Ivrei vypadol v semifinále prvýkrát od júna 2022.Jeho krajan Mirgorodský bol od najlepšej desiatky necelú sekundu a pol, dostal penalizáciu za trinástku a rozhodcovia preverovali aj jeho prejazd o päť brán ďalej do náročnej "protivodky". Martikán chytil päťdesiatku a mal aj dvojsekundovú penalizáciu.Kanoistky aj kanoisti sa museli vysporiadať s nahusteným programom pre nepriaznivé počasie. Organizátori zrušili v piatok opravné kvalifikačné jazdy C1 i kajakárske semifinále a finále pre silný vietor. Program K1 je na programe v sobotu od 14.15 h.