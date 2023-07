Do finále juniorskej K1 postúpili vodní slalomári Rumanský a Ševčík

Vodný slalom - MEJ:



K1 - juniori:

ženy: 1. Paulina Pirrová (Nem.) 105,25 s (0), 2. Klára Mrázková (ČR) +0,19 s (2), 3. Hanna Daneková (Poľ.) +4,27 (0), ...nepostúpili: 18. Stanislava ĎURATNÁ +80,68 (50), 28. Simona BLAŠČÍKOVÁ (obe SR) +98,65 (54)



muži: 1. Ianis Triomphe (Fr.) 92,13 s (0), 2. Matyáš Novák (ČR) +0,70 (0), 3. Michele Pistoniová (Tal.) +1,65 (0) ...11. Richard RUMANSKÝ +5,86 (0), 15. Jakub ŠEVČÍK +6,84 (2), nepostúpil: 27. Daniel Hodas-Pauer (všetci SR) +12,09 (4)



Bratislava 22. júla (TASR) - Dve slovenské lode postúpili do finále K1 na MEJ v Čunove. Miestenku medzi najlepšiu pätnástku vybojovali medzi juniormi Richard Rumanský a Jakub Ševčík.Z postupujúcej dvojice bol lepší Rumanský, ktorý obsadil jedenáste miesto s bezchybnou jazdou. Na problematickom úseku po skoku za dvanástou bránkou však takmer chytil 50-sekundovú penalizáciu a do štrnástky sa musel vracať. Dokázal však zabrať v závere a postup mal istý hneď v cieli.uviedol Rumanský pre TASR. Až do konca musel naopak čakať jeho krajan Jakub Ševčík, ktorý postúpil z pätnásteho miesta. Aj jemu robila problém sekcia bránok 12 a 13.uviedol Ševčík. Jeho krajan Matej Blaščík v kategórii K1 do 23 rokov minul pred spomínaným skokom bránu a zaznamenal 50-sekundovú penalizáciu. Ďalší slovenský junior Daniel Hodas-Pauer skončil až na 27. mieste so stratou 12,09 sekundy a dvoma dotykmi.Jazda nevyšla ani jednej zo slovenských junioriek. Stanislava Ďuratná aj Simona Blaščíková inkasovali po 50-sekundovom treste a obsadili osemnáste a devätnáste miesto. Najrýchlejšia bola Paulina Pirrová z Nemecka, ktorá mala bezchybnú jazdu.