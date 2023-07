Do finále K1 do 23 rokov štyri slovenské lode

Vodný slalom - MEJ:



K1 - do 23 rokov:

ženy: 1. Lucie Nesnídalová (ČR) 99,11 s (2), 2. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +0,64 s (0), 3. Emily Apelová (Nem.) +2,07 (0), ...7. Soňa STANOVSKÁ +3,90, 9. Ivana CHLEBOVÁ (všetky SR) +6,47 (2)



muži: 1. Miquel Trave (Šp.) 89,63 s (2), 2. Leo Vuitton (Fr.) +0,58 (0), 3. Joshua Dietz (Nem.) +0,87 (0) ...13. Filip STANKO +4,53 (0), nepostúpili: 17. Iľja BURAN +5,80 (0), 28. Matej Blaščík (všetci SR) +53,20 (50)

Bratislava 22. júla (TASR) - Štyri slovenské lode postúpili do finále K1 v kategórii do 23 rokov na MEJ v Čunove. O tri miestenky sa postarali ženy, v najlepšej desiatke skončili Zuzana Paňková, Soňa Stanovská aj Ivana Chlebová.Najlepší čas dosiahla Paňková, skončila na druhom mieste a za Češkou Luciou Nesnídalovou zaostala len o 0,64 sekundy. Trať bola oproti predošlým dňom technickejšia a slalomárom robil problém najmä prechod do tretej časti cez dve protiprúdne bránky i skok po "dvadsaťtrojke". Stanovskú, ktorá postúpila napriek dvom chybám zo siedmeho miesta (+3,90), navyše trápili aj zdravotné problémy.uviedla Stanovská pre TASR. Trojicu slovenských kajakárok doplnila deviata Ivana Chlebová s jednou chybou a mankom 6,47 na Nesnídalovú.Spomedzi mužov postúpil len Filip Stanko, obsadil trináste miesto (+4,53). Technická trať mu vyhovovala a predviedol bezchybnú jazdu, dával si pozor najmä na spomínanej "dvadsaťtrojke", ktorú minul Matej Blaščík.povedal k jazde Stanko. Najlepšia pätnástka tesne ušla Iľjovi Buranovi, na sedemnástom mieste strácal na postup 1,04 s.