Do finále K1 postúpila jedna slovenská loď na MEJ

Solkan 1. augusta (TASR) - Do finále kajakárov postúpila na ME juniorov a do 23 rokov v slovinskom Solkane jedna slovenská loď. Medzi najlepšiu dvanástku sa medzi juniorkami prebojovala Karolína Abrahámová, ktorá obsadila štvrté miesto.



Úvod trate v podaní Abrahámovej bol časom 37,54 sekundy druhý najlepší spomedzi tridsiatky pretekárok. Potom prišiel dotyk na ôsmej bránke, no Slovenka stiahla stratu v závere. Na najrýchlejšiu Hannu Danekovú z Poľska stratila 4,28 sekundy a hranicu postupu podliezla o 4,23 sekundy. Finále junioriek je na programe o 14.30 h.