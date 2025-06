Stanovská zlatá v K1 na Svetovom pohári v La Seu

Výsledky - finále K1 žien na SP v La Seu:



1. Soňa STANOVSKÁ (SR) 93,50 s (2), 2. Camille Prigentová (Fr.) +0,81 (0), 3. Monica Doriová (And.) +1,11 (2), 4. Ricarda Funková (Nem.) +1,58 (2), 5. Kate Eckhardtová (Austr.) +2,12 (2), 6. Stefanie Hornová (Tal.) +2,46 (0)



Celkové poradie (po 1 z 5 pretekov):



1. STANOVSKÁ 60 b, 2. Prigentová 55, 3. Doriová 50, ..., 17. Zuzana PAŇKOVÁ 26, 34. Emanuela LUKNÁROVÁ (obe SR) 2

La Seu 6. júna (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská vyhrala v disciplíne K1 na podujatí Svetového pohára v španielskom La Seu. Časom 93,50 sekundy triumfovala o 81 stotín pred Francúzskou Camille Prigentovou a Monicou Doriou z Andorry (+1,11). Slovenka mala jeden dotyk, no napriek tomu slávila prvý triumf v SP po takmer siedmich rokoch.Stanovskej vyšiel ideálne začiatok jazdy, keď po dvoch protiprúdnych bránkach zvolila následne v zelených prejazd na R. Plynulosť jej vydržala aj po zvyšok náročného úzkeho španielskeho kanála až na jeden dotyk na bránke číslo 22, do ktorej ťukla prilbou. „“ zhodnotila po pretekoch Stanovská, ktorá sa predstaví aj v C1 a kajak krose.V piatok získala svoje druhé víťazstvo na podujatí SP, to premiérové prišlo ešte v júni 2018 v miešanej C2 na domácom kanáli v Liptovskom Mikuláši. Triumf v La Seu je zároveň vôbec prvou medailou pre Stanovskú v kajaku, navyše na trati a pretekoch, kde neprešla kvalifikáciou hviezdna Austrálčanka Jessica Foxová.