Do finále K1 žien postúpili všetky tri slovenské lode

Tacen 18. mája (TASR) - Do finále K1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome nepostúpil ani jeden Slovák. Najbližšie k finálovej dvanástke mal Adam Gonšenica, ktorému chýbalo na 35. mieste na hranicu postupu 13,04 sekundy. Výrazne lepšie sa darilo Slovenkám - o medaily budú bojovať Zuzana Paňková, Eliška Mintálová i Soňa Stanovská.



Organizátori kontinentálneho šampionátu výrazne zmenili program víkendu pre silné zrážky. V piatok sa nejazdilo vôbec a v sobotu postupovali kajakárky i kajakári z rozjázd rovno do finále. Najrýchlejšia bola časom 97,56 sekundy Češka Antonie Galušková, za ktorou zaostala o 4,94 s Paňková - obe mali bezchybnú jazdu. Mintálová zaostala o 6,95 sekundy s dvoma trestnými sekundami a Stanovská postúpila aj napriek dvom chybám (+9,36). Hranicu postupu medzi finálovú dvanástku podliezla o 73 stotín.



Gonšenica urobil v rozjazde päť chýb a na najrýchlejšieho Josepha Clarka stratil priepastných 20,46 s. O jednu pozíciu nižšie a 1,81 sekundy bol pomalší Šateffen so štyrmi dotykmi. Halčin bol na druhom medzičase o 2,51 sekundy rýchlejší než Clarke, no na predposlednej bránke "chytil" 50-sekundový trest.