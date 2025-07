Do finále MEJ 5 slovenských lodí, Lukáč a Doktorík s Kukučkom prví

Pitešť 4. júla (TASR) - Šesť slovenských lodí postúpilo v piatok do finále na MEJ a do 23 rokov v rumunskom meste Pitešť. V dopoludňajšom programe sa Slováci predstavili v deviatich pretekoch a okrem piatich postupov zo semifinále vybojovali aj dve miestenky v B-finále. Poobede pridal účasť v A-finále junior Alex Gavlider.



Najviac sa v dopoludňajších semifinálových bojoch darilo juniorovi Teovi Lukáčovi (K1, 1000 m) a dvojici 23-ročných Dominik Doktorík, Juraj Kukučka (K2, 1000 m). Tieto posádky obsadili vo svojich semifinále prvé miesta. Z druhého miesta postúpili juniori Artur Kalaber v C1 na 1000 metrov, Lara Hanáková v kajaku na 1000 metrov a tiež dvojkajak Oskar Ďurčo, Matúš Sekerák (1000 m).



Len o 84 tisícin sekundy ušla miestenka medzi 23-ročnými kajakármi na 1000 metrov Danielovi Rybanskému, ktorý sa predstaví v B-finále. Podobne dopadol v rovnakej vekovej kategórii na 500 metrov kajakár Martin Bábik - ten obsadil štvrté miesto, ale na tretieho Dána Nikolaja Brydeho stratil 2,742 sekundy.



Gavlider triumfoval v rozjazde K1 juniorov na 200 metrov a do finále postúpil priamo. Ostatným Slovákom sa v popoludňajšom programe nepodarilo prebojovať zo semifinále. V C2 juniorov na 500 metrov obsadili Maximilián Vician a Matúš Koubek siedmu priečku. V štvorkajaku na rovnakej dĺžke klasifikovali kvarteto Maximilián Szabó, Martin Bábik, Filip Podleiszek, Matej Današ v kategórii do 23 rokov na rovnakej pozícii.