Do finále stovky nepostúpili Jacobs ani Kerley

Budapešť 20. septembra (TASR) - Do finále stovky mužov na atletických MS v Budapešti v nedeľu večer nepostúpili úradujúci olympijský šampión Lamont Marcell Jacobs z Talianska a ani obhajca prvenstva Fred Kerley z USA.



Jacobs obsadil v prvom semifinále 5. miesto časom 10,05 s a už po dobehnutí bolo jasné, že sa nedostane medzi najlepšiu osmičku. Kerley v treťom behu skončil tretí za 10,02 a boje o zlato ho minuli o jedinú stotinu sekundy.



Jacobs sa po zdravotných problémoch nedokázal dostať do potrebnej formy a k postupu do zápolení o medaily mu nestačil ani výkon sezóny. Najlepší čas semifinále predviedol Američan Noah Lyles, ktorý zabehol 9,87. Finále bolo na programe od 19.10 SELČ.