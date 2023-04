Do hokejového kempu sa zapojili Cehlárik i Kudrna

Hráči na neoficiálnom kempe v Bratislave (od 3. apríla):



Brankári: Šimon Latkóczy, Samuel Hlavaj, Matej Tomek



Obrancovia: Michal Beňo, Daniel Gachulinec, František Gajdoš, Martin Gernát, Andrej Golian, Adam Jánošík



Útočníci: Jozef Baláž, Viliam Čacho, Peter Cehlárik, Adrián Holešinský, Marek Hrivík, Andrej Kudrna, Róbert Lantoši, Mário Lunter, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč, Šimon Petráš



Tréneri: Craig Ramsay, Peter Frühauf, Peter Kosa



Bratislava 3. apríla (TASR) - Neoficiálny kemp slovenskej hokejovej reprezentácie v Bratislave pokračuje od pondelka s 20 hráčmi. Z pôvodnej šestky z minulého týždňa vypadol Eugen Rabčan, ktorého na brankárskom poste nahradil Samuel Hlavaj. Zoznam hráčov v príprave na MS v Tampere a Rige doplnilo šesť obrancov a osem útočníkov vrátane Petra Cehlárika či Andreja Kudrnu, ktorý sa po dlhšom čase vracia do národného tímu. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.Kudrna zažil produktívny ročník v Litvínove. V 52 dueloch základnej časti českej extraligy nastrieľal 21 gólov a pridal deväť asistencií, v troch súbojoch predkola play off strelil jeden gól. Tridsaťjedenročný útočník naposledy nastúpil za národný tím na Nemeckom pohári 2019. Dosiaľ v ňom odohral 56 stretnutí, skóroval 13-krát.uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay.Kudrna sa do reprezentácie tešil: "Pred oficiálnym začiatkom prípravy na MS, ktorá štartuje 10. apríla na Veľkonočný pondelok, má 72-ročný kanadský kouč k dispozícii pomerne silný zoznam mien. "dodal Ramsay.