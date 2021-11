Do kádra Barcelony sa po štyroch mesiacoch vracia Ousmane Dembele

Madrid 1. novembra (TASR) - Ousmane Dembele sa po štyroch mesiacoch vracia do kádra španielskeho futbalového klubu FC Barcelona.



Francúzsky reprezentant, ktorý musel so zraneným kolenom pod skalpel, figuruje v nominácii na utorkový zápas Ligy majstrov s Dynamom Kyjev.



Dvadsaťštyriročný útočník opäť trénuje od 11. októbra, informuje agentúra AFP.



Dembele sa zranil v júnovom stretnutí na ME s Maďarskom. Operačný zákrok podstúpil 28. júna vo Fínsku.