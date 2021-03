Do kádra futsalistov sa po zranení vrátil Brunovský

Nominácia futsalistov SR na záver kvalifikácie ME 2022:



Brankári: Milan Herko (MŠK Žilina FUTSAL), Marek Karpiak (SK Slavia Praha futsal), Richard Oberman (Mimel Lučenec), Marek Kušnír (Ridob MIBA Banská Bystrica)



Hráči: Tomáš Drahovský (Santa Coloma), Gabriel Rick, Peter Kozár, Martin Zdráhal (všetci SK Interobal Plzeň), Martin Doša (FK Chrudim), Anton Brunovský, Daniel Čeřovský, Matúš Kyjovský, Martin Směřička, Peter Serbin (všetci Mimel Lučenec), Matúš Ševčík, Filip Vaktor (SK Slavia Praha futsal), Dušan Rafaj (FOFO Bratislava 1984), Patrik Zaťovič (GSF Gliwice – Futsal), Vojtech Turek (CLN CUS Molise), Marko Hudaček (VfL 05 Hohenstein-Ernstthal), Marek Belaník (MŠK Žilina FUTSAL)



Náhradníci: Kristián Medoň (Red Devils Chojnice), Dominik Ostrák (FC Rapid Ústí nad Labem), Róbert Greško (Mimel Lučenec), Marián Hudek (MŠK Žilina FUTSAL)

tabuľka 3. skupiny:



1. Azerbajdžan 4 4 0 0 17:5 12



2. SLOVENSKO 4 2 1 1 16:8 7



3. Moldavsko 4 1 1 2 11:15 4



4. Grécko 4 0 0 4 1:17 0

Bratislava 23. marca (TASR) - Do kádra slovenskej reprezentácie vo futsale sa pred vyvrcholením kvalifikácie ME 2022 vrátil po zranení Anton Brunovský. Okrem toho neprišlo v nominácii trénera Mariána Berkyho oproti poslednému kvalifikačnému dvojzápasu k žiadnym zmenám.Slovensko sa predstaví najskôr v Leviciach proti Azerbajdžanu (8. apríla o 16.00 h, priamy prenos na Dvojke) a následne uzavrie skupinu v Kišiňove proti Moldavsku (13. apríla o 17.30 h). V tabuľke 3. kvalifikačnej skupiny mu so siedmimi bodmi patrí druhé miesto, líder Azerbajdžan má 12 bodov a istý postup na ME. Tretie Moldavsko má štyri body, posledné Grécko zatiaľ nebodovalo.Na finálový turnaj ME v holandských mestách Amsterdam a Groningen (9. januára - 6. februára 2022) postúpia ôsmi víťazi skupín a šesť najlepších tímov z druhých miest. Dva najhoršie tímy z druhých priečok odohrajú baráž o zostávajúcu šestnástu miestenku (14.-17. novembra 2021). Holandsko ako organizátor šampionátu má istú účasť. Slovensko ešte nikdy na ME ani MS neštartovalo. Informoval portál futsalslovakia.sk.